Умерла режиссер Кира Муратова

6 Июнь 23:51 2018-06-07T02:05:18+03:00

Кира Муратова - легендарный кинорежисер, ушла из жизни в возрасте 83 лет Фото: ТАСС

Кира Муратова умерла в возрасте 83 лет. Печальную новость сообщил ее муж, художник Евгений Голубенко

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Печальная весть пришла из Одессы: в среду, 6 июня, на 84-м году жизни умерла Кира Муратова - известный кинорежиссер и сценарист. О ее смерти сообщил украинским журналистам супруг Муратовой, одесский живописец, художник-постановщик и соавтор её сценариев Евгений Голубенко.

Одним из первых выразил соболезнования в связи с уходом из жизни одного из самых ярких советских и украинских режиссеров журналист и телепродюсер Юрий Минзянов.

«Ушла Кира... с ней целая эпоха... помню, как еще студентом ВГИКа плакал на «Долгих проводах»... Какие-то черные дни настали, кругом смерть... смерть...» - приводит его слова ТАСС.

Печальную новость журналистам сообщил супруг Киры Муратовой Евгений ГолубенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS

СПРАВКА «КП»

Кира Георгиевна Муратова родилась 5 ноября 1934 года в бессарабском городе Сороки, в семье секретаря сорокского подпольного уездного комитета коммунистической партии Румынии Юрия Александровича Короткова и детского врача Натальи Исааковны Коротковой-Скурту. В 1939 году Кира с отцом и матерью поселились в Бухаресте, где родители зарабатывали на жизнь нелегально, а потом в 1940 году переехали в Кишинев, где и жили до эвакуации.

После войны изучала филологию в МГУ, в 1959 году окончила режиссёрский факультет ВГИКа.

В 1961 году Кира Муратова стала режиссёром на Одесской киностудииФото: GLOBAL LOOK PRESS

В 1961 году Кира Муратова стала режиссёром на Одесской киностудии. Как сценарист и режиссёр она дебютировала в 1962 году, вместе со своим будущим мужем Александром Муратовым поставив короткометражный фильм «У крутого яра», а через два года с ним же сняла полнометражную ленту «Наш честный хлеб», где и сама сыграла.

Кира Муратова была выдающимся режиссером с очень ярким самобытным стилем. Знаменитой ее сделали уже первые фильмы, снятые самостоятельно – «Короткие встречи» (1967) и «Долгие проводы» (1971). Картина «Астенический синдром» в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля, а трагикомедия «Настройщик» была показана на фестивале в Венеции. В ее фильмах снимались такие знаменитые актеры, как Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Алла Демидова, Зинаида Шарко, Нина Русланова, Рената Литвинова и многие другие.

Последними работами Киры Муратовой стали драмы «Мелодия для шарманки» (2009) и «Вечное возвращение» (2012).

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6 июня ушла из жизни Кира Муратова - ярчайший кинорежиссер, сценарист, актриса. Ей было 83 года и за ее плечами - множество фильмов, вошедших в копилку кинематографа: "Короткие встречи", "Долгие проводы", "Астенический синдром", "Настройщик", "Мелодия для шарманки" , "Вечное возвращение"...

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