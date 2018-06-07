2018-06-07T16:29:52+03:00
Звезды

«Улыбайся и терпи!»: Елена Малышева морит себя голодом, чтобы похудеть

Ведущая решила пойти на радикальные методы, чтобы сбросить вес
Ольга АНТОНОВА
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Елена Малышева всегда советует осторожно относится ко всякого рода диетамЕлена Малышева всегда советует осторожно относится ко всякого рода диетамФото: Александр ГЛУЗ
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Не смотря на то, что в своем программе «Жить здорово!» Елена Малышева всегда советует осторожно относится ко всякого рода диетам, сама ведущая в попытках сбросить лишние килограммы села на достаточно жесткую диету. А поскольку телеведущая сейчас активно развивает свой аккаунт в соцсетях, о процессе похудания и о тех методах, с помощью которых она хочет стать стройной Малышева рассказывает в соцсетях. Так, Елена призналась, что планирует за месяц сбросить до шести килограммов.

«Улыбайся и терпи! Это принцип жизни на эти 10 дней», — заявила телеведущая в микроблоге.

В первый день звезда выпила пять зеленых коктейлей, приготовленных из 375 граммов зелени и полутора литров воды. Всего за сутки Елене удалось похудеть на 1,6 кг.

«За второй день я выпила две чашки кофе с каплей молока калорийность кофе две ккал в 100 г. Калорийность молока, которое я добавила — 37 ккал в 100 г, я добавила примерно 30 г. Это 12 ккал. Таким образом калорийность дня примерно 185 ккал», — рассказала Малышева. Она отметила, что, несмотря на скудный рацион, есть ей совсем не хотелось.

В третий день в меню телеведущей значились 200 граммов куриных бедрышек (370 ккал), 200 граммов кудрявой капусты или кале (100 ккал), 250 граммов брокколи (85 ккал) и 360 граммов цветной капусты (90 ккал).

«Сегодня у меня две пачки йогурта греческого по 140 г. То есть 280 ккал, в 100 граммах 66 ккал, то есть калорийность дня 184 ккал. Это практически голод. Всем советую, если вас что-то тревожит, поговорите с вашим доктором», — предостерегла подписчиков знаменитость в четвертый день марафона.

malysheva.livemalysheva.live
За вчерашний день -0 кг это нормально. Организм не может все время терять. После большой потери он задерживает в организме все. Поэтому не ждите обвального снижение веса. Сегодня у меня две пачки йогурта греческого по 140 г. То есть 280 ккал, в 100 граммах 66 ккал, то есть калорийность дня 184 ккал. Это практически голод. Всем советую, если вас что-то тревожит поговорите с вашим доктором. А ещё лучше купите диету Елены Малышевой. Это правильное сбалансированное питание, на котором вы будете терять 4 6 кг в месяц
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Пользователи Сети восхитились силой воли телеведущей и поблагодарили ее за советы в комментариях.

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