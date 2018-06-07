2018-06-07T17:16:19+03:00
Звезды

Хлоя Грин родила сына "самому красивому преступнику" Джереми Миксу

Ребенок появился на свет меньше чем через год после начала их романа
Ольга АНТОНОВА
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Она – наследница модной империи Topshop, он уголовник и модельОна – наследница модной империи Topshop, он уголовник и модельФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Если в словаре понадобиться картинка для слова «мезальянс», то пара Хлоя Грин и Джереми Микс подойдут идеально. Она – наследница модной империи Topshop, он уголовник и модель. Однако же, познакомившись год назад, эта парочка больше не расставалась. Более того, на днях, Хлоя Грин родила «самому красивому преступнику мира» ребенка. Малыш появился на свет меньше чем через год после начала их романа.

«Мы счастливы сообщить, что 29 мая на свет появился наш прекрасный сын - Джейден Микс-Грин. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Просим вас уважать нашу частную жизнь. С любовью Хлоя и Джереми»,- написала Хлоя в сети, опубликовав первую фотографию малыша.

А ведь еще год назад казалось, что это бурный роман, который быстро закончится. Ну хотя бы потому что родители Грин были резко против нового увлечения девушки. Ее избранник сидел за угон машин, в молодости употреблял наркотики, в конце концов, он был женат и воспитывал двоих детей. Но Хлоя была непреклонна: мне кроме него никто не нужен и укатила с красавцем отдыхать на уединенный остров в Греции. После возвращения из отпуска Джереми подал на развод, а спустя еще месяц на безымянном пальце Хлои было замечено кольцо, а в марте этого года появились новости о скором пополнении.

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We are pleased to announce the birth of our beautiful baby boy Jayden Meeks-Green. Born May 29th 2018. Mommy and Baby both doing well. We kindly ask to respect our privacy Please. Much love Chloe & Jeremy
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Об отношениях с наследницей многомиллионного состояния сама Джереми рассказывал в интервью Sunday Mirror:

«Я встретил Хлою на кинофестивале в Каннах. Я был один на вечеринке, ни с кем не общался, поэтому она подошла и заговорила со мной. Она была очень внимательна ко мне, я не мог этого не заметить. Но в тот день мы лишь немного пообщались и разошлись. Потом мы снова встретились на вечеринке в Монако. Мы вновь поговорили, на этот раз кокетливо, но телефонами так и не обменялись. Третий раз мы пересеклись на обеде в ресторане Maya Bay в Монако, куда меня пригласил Филипп Плейн. Вот там мы и влюбились друг в друга.

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Without you my year wouldn t be complete @jmeeksofficial 31.12.17 #Happynewyear #goodbye2017hello2018 I Love you xxx #newyear #love #happy
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Когда мы познакомились, я понятия не имел, кто она. Она была просто Хлоей для меня, и это до сих пор так. Только когда мы заговорили больше, она рассказала мне о своей семье. Но для меня это не имеет никакого значения, так же, как и она не обращает внимания на мое прошлое. Хлоя самый скромный и простой человек, которого вы можете себе представить. И я люблю ее за это. И любил бы ее, даже если бы у нее не было ни доллара».

Кстати, недавно Джереми поселился в собственном новом доме в Калабасасе, к западу от Беверли-Хиллз. По его словам, работа в модельном бизнесе позволяет ему неплохо зарабатывать - содержать себя и сына. В будущем он планирует заняться собственным бизнесом и попробовать себя в актерстве. А еще с нетерпением ждет момента, когда люди перестанут добавлять к его имени "горячий преступник".

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