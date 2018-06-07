2018-06-07T15:05:49+03:00
Политика

Эдуард Басурин: Мы уверены - Президент России не допустит в Донбассе кровавого югославского варианта

Представитель оперативного командования Вооруженных сил ДНР - об ответе Владимира Путина на вопрос Захара Прилепина
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments26
Эдуард Басурин.Эдуард Басурин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Захар Прилепин прислал на "Прямую линию" видеоролик с Донбасса: "Владимир Владимирович! Есть сведения, что Украина может воспользоваться Чемпионатом мира по футболу и начать наступление на юго-восток"

- Надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет, - сказал Президент России. - А если это случится - это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Мы оказываем обеим непризнанным республикам - ДНР и ЛНР -.помощь, и будем это делать дальше. То, что происходит вокруг этих территорий, - печально, и украинское руководство не может решить эту проблему.

После этого заявления главы государства я тут же набрал Донецк - Эдуарда Басурина. Вот наш разговор...

- Эдуард Александрович, как вы оцениваете заявление нашего президента?

- С 2014-го, с самого начала конфликта, Владимир Владимирович Путин своих слов и своей позиции не меняет. Я имею ввиду, прежде всего, его слова о том, что Россия не даст в обиду людей, проживающих на юго-востоке Украины. Правильно?

- Да!

- Россия - единственное государство, которое оказывает гуманитарную помощь нашим территориям... Это заявление, которое вновь прозвучало, очень важно сегодня - в плане поддержки, политической - прежде всего.

И еще, на мой взгляд, Президент России дает понять "Нормандскому формату", конкретно - Меркель и Макрону, что сегодня необходимы совместные действия - для того, чтобы здесь, у нас, ни в коем случае не был использован тот сценарий, который был применен в Югославии. Вот об этом идет речь.

Мы уверены - Владимир Путин не допустит того сценария, который называется "хорватский вариант". Когда якобы миротворцы, которые вошли туда, сделали все, чтобы государственность Югославии прекратила свое существование. При этом - с истреблением сербского народа.

- И еще президент сказал, что Минские соглашения должны работать. И что Россия будет придерживаться именно этих соглашений.

- Ну, правильно! О чем идет речь? Это - единственная договоренность, которая имеет возможность решить проблему Донбасса без кровопролития. Я с этим согласен. Других документов нет. Так?

- Так.

- Но только есть еще так называемый Минск-2. Но они как бы объединены с Минском -1... Если Украина выполняет взятые на себя обязательства по данному договору, то проблема пролития крови сама по себе отпадает.

- Хотелось бы надеяться, что так оно и будет.

- И последнее заявление совбеза ООН, прозвучавшее на днях, подтверждает эти слова. О том, что это - единственный путь: садиться и договариваться, чтобы здесь у нас не лилась кровь. И эту свою позицию Владимир Путин не меняет. Мы это очень ценим.

- Вы держитесь, мы с вами.

- Спасибо. Давайте...

Следите за прямой линией Владимира Путина в нашей онлайн-трансляции

Еще больше материалов по теме: «Прямая линия с Владимиром Путиным 2018»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГАМОВ

 
Читайте также
Новости 24
Президент Афганистана объявил о временном перемирии с талибами
В МВФ обеспокоены отставкой главы Минфина Украины
ФАС возбудила несколько дел по факту повышения цен на бензин‍
Макрон надеется отговорить Трампа от ведения "торговых войн"
"Контрпродуктивно": Путин высказался об инсценировке убийства Бабченко
Программа правительства Пашиняна была утверждена парламентом Армении
Неизвестный протаранил ворота посольства США в Южной Корее
Британским лордам запретили дремать во время дебатов в парламенте
Турция отвергла американское требование не покупать у России ЗРС С-400
Умер Виктор Толмачев - один из создателей самолетов Ан-124 и Ан-225
Раскрыт неожиданный эффект от употребления кофе
Четыре бронемашины НАТО столкнулись в Литве
В Верховной Раде Украины заявили о потере контроля над Одессой
Украина намерена снять ограничения на прямые поставки оружия в страну
Швеция одобрила строительство Северного потока-2 в своей части Балтийского моря
Путин: мы в состоянии осуществить прорыв, если будем вместе
"Газпром" не отдаст "Нафтогазу" $2,6 млрд до рассмотрения апелляции
Аваков: операция по возвращению Донбасса должна быть полицейской
Путин рассказал, с кем из мировых лидеров он на «ты», и о своем преемнике
Путин пообещал помочь с получением российского гражданства пострадавшей в Алеппо женщине