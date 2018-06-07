Эдуард Басурин: Мы уверены - Президент России не допустит в Донбассе кровавого югославского варианта

СЕГОДНЯ 14:55 2018-06-07T15:05:49+03:00

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Захар Прилепин прислал на "Прямую линию" видеоролик с Донбасса: "Владимир Владимирович! Есть сведения, что Украина может воспользоваться Чемпионатом мира по футболу и начать наступление на юго-восток"

- Надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет, - сказал Президент России. - А если это случится - это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Мы оказываем обеим непризнанным республикам - ДНР и ЛНР -.помощь, и будем это делать дальше. То, что происходит вокруг этих территорий, - печально, и украинское руководство не может решить эту проблему.

После этого заявления главы государства я тут же набрал Донецк - Эдуарда Басурина. Вот наш разговор...

- Эдуард Александрович, как вы оцениваете заявление нашего президента?

- С 2014-го, с самого начала конфликта, Владимир Владимирович Путин своих слов и своей позиции не меняет. Я имею ввиду, прежде всего, его слова о том, что Россия не даст в обиду людей, проживающих на юго-востоке Украины. Правильно?

- Да!

- Россия - единственное государство, которое оказывает гуманитарную помощь нашим территориям... Это заявление, которое вновь прозвучало, очень важно сегодня - в плане поддержки, политической - прежде всего.

И еще, на мой взгляд, Президент России дает понять "Нормандскому формату", конкретно - Меркель и Макрону, что сегодня необходимы совместные действия - для того, чтобы здесь, у нас, ни в коем случае не был использован тот сценарий, который был применен в Югославии. Вот об этом идет речь.

Мы уверены - Владимир Путин не допустит того сценария, который называется "хорватский вариант". Когда якобы миротворцы, которые вошли туда, сделали все, чтобы государственность Югославии прекратила свое существование. При этом - с истреблением сербского народа.

- И еще президент сказал, что Минские соглашения должны работать. И что Россия будет придерживаться именно этих соглашений.

- Ну, правильно! О чем идет речь? Это - единственная договоренность, которая имеет возможность решить проблему Донбасса без кровопролития. Я с этим согласен. Других документов нет. Так?

- Так.

- Но только есть еще так называемый Минск-2. Но они как бы объединены с Минском -1... Если Украина выполняет взятые на себя обязательства по данному договору, то проблема пролития крови сама по себе отпадает.

- Хотелось бы надеяться, что так оно и будет.

- И последнее заявление совбеза ООН, прозвучавшее на днях, подтверждает эти слова. О том, что это - единственный путь: садиться и договариваться, чтобы здесь у нас не лилась кровь. И эту свою позицию Владимир Путин не меняет. Мы это очень ценим.

- Вы держитесь, мы с вами.

- Спасибо. Давайте...

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