Владимир Путин - "КП": "Должен покаяться - мне не хватает времени исполнять обязанности дедушки"
Более 4 часов общался с народом президент России Владимир Путин на прямой линии 7 июня 2018 года. После завершения большого разговора глава государства вышел к журналистам на брифинг. Один из вопросов был задан от обозревателя "КП" Александра Гамова:
- Владимир Владимирович, а какой вы дедушка?
(Президент слегка пожимает плечами)
- Очень серьезный вопрос: какой вы дедушка, скажите? Как, у вас внук или внучка? Хватает ли времени? Исполняете ли свои обязанности деда?
- Я должен покаяться, конечно, мне не хватает времени. А это всегда вопрос такой сложный.
- Да, непростой...
- Не хватает, значит, я его плохо организую, я это понимаю. Но мне бы хотелось побольше общаться со своими внуками, это правда.
- Внук или внучка - сейчас растет у вас, да?
- Все растут. Все нормально. Все здоровы и все в порядке.
- А игрушки дарите хоть?
- Игрушки (пауза, президент улыбается, немножко виновато) да, дарю.
Более 4 часов общался с народом президент России Владимир Путин на прямой линии 7 июня 2018 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прямую линию с Владимиром Путиным начальники смотрят с телефоном в руке и валидолом в кармане
В четверг, 7 июня, Владимир Путин проведет «Прямую линию», в ходе которой он ответит на самые кричащие вопросы россиян. Принято считать, что она будет 16-я по счету. (подробности)
Путин рассказал "Комсомолке" о своих внуках.Журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов задал вопрос президенту после прямой линии
Еще больше материалов по теме: «Прямая линия с Владимиром Путиным 2018»