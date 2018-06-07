2018-06-07T18:49:03+03:00
Политика

Ходоки у Ленина и беседы у камина с Рузвельтом. Как российские и зарубежные лидеры держали связь с народом

"КП" рассмотрела историю вопроса публичного общения
Ася ХОВАНСКАЯ
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Формат общения Владимира Ленина отображен на знаменитой картине Владимира Серова «Ходоки у Ленина»Формат общения Владимира Ленина отображен на знаменитой картине Владимира Серова «Ходоки у Ленина»
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Прямую связь с народом организовал еще император Павел I, поставивший в окне своего дворца желтый ящик для обращений. Ключ от комнаты, где находилось то самое окно с ящиком, был только у государя. Известно, что за год он получил более трех тысяч прошений и отдал почти столько же распоряжений.

А формат общения Владимира Ленина отображен на знаменитой картине Владимира Серова «Ходоки у Ленина». Крестьяне из разных концов страны приезжали к Ильичу и ждали его в приемной Совнаркома. «Некоторые после приема просили дать «бумагу» от имени секретаря. Требовали написать, что такой-то действительно был принят Лениным»,- рассказывала в мемуарах работавшая в Смольном и сама принимавшая просителей Мария Скрыпник, которую по указанию вождя назначили вторым секретарем Совета народных комиссаров.

В США традицию прямой связи с населением ввел президент Франклин Рузвельт: с 1933 по 1944 годы он вел «Разговоры у камина» с радиослушателями. Объяснял государственные вопросы простым языком, но при этом никаких рекордов по длительности эфиров не ставил - обычно выступление длилось от 15 до 45 минут. Затем уже Рональд Рейган стал практиковать еженедельные обращения к нации по радио и телевидению. А Барак Обама публиковал свои записи уже на видеопортале YouTube.

Дональд Трамп, как известно, держит прямую связь с американцами и всем миром через Твиттер. К неудовольствию своих помощников отказываться от личного ведения своей страницы в соцсети после переезда в Белый дом он не стал.

Самый же яркий зарубежный пример - это телешоу Уго Чавеса в прямом эфире «Алло, президент». Лидер Венесуэлы общался с народом и по восемь часов без перерыва. И переплюнуть его по харизме ни преемник, ни латиноамериканские соседи уже не смогли. В Бразилии тогдашний президент Лула да Сильва вел передачу «Кофе с президентом», в Уругвае продолжает выходить «Говорит президент».

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