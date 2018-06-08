Ургант, устрицы и сахар

СЕГОДНЯ 11:10 2018-06-08T12:34:29+03:00

Анастасия Хозисова - очень худая женщина в очень красном платье с очень глубоким декольте. На презентации в ресторане Stories Анастасия обязательно фотографировалась с каждым гостем. Фото: Из материалов пресс-службы

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Анастасия Хозисова - очень худая женщина в очень красном платье с очень глубоким декольте. Фигура у Анастасии Хозисовой тоже очень интересная. То ли от того, что топ-модель, то ли от того, что очень давно не ест сахар. Мы познакомились вчера в высотке на Котельнической набережной. Анастасия Хозисова написала кулинарную книгу. На презентации в ресторане Stories Анастасия обязательно фотографировалась с каждым гостем. Зачем фотографировалась - я лично поняла позже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/654792" frameborder="0"></iframe> Топ-модель Анастасия Хозисова рассказала о роли Комсомолки в своей жизни.Презентация кулинарной книги популярной российской топ-моделиЕвгения КОРОБКОВА

— У нас три листа гостей. Тебе понравится. Угадай, кто будет! - встретила меня радушная менеджер издательства Танюша К.

— Кто?

— Ну подумай, на букву У!

Я подумала, что устрицы. В программе презентации значилось, что особым угощением будут устрицы. Особенные устрицы, убитые огненным маслом, так, что можно спокойно есть, не опасаясь, что они не укусят губу. Но Танюша К, чуть-чуть подобидевшись, сказала, что главный гость - не они.

В программе презентации значилось, что особым угощением будут устрицыФото: Евгения КОРОБКОВА

Слов мало, записаны в столбик, кругом воздух... "Поэзии нужен воздух", — любят повторять редакторы поэтических сборников. Очевидно, рецептам тоже. В книге топ-модели рецепты выглядели так:

Клубничный смузи.

Ингредиенты

клубника 3-4 большие ягоды

ананас замороженный 50 г

банан 1/2 шт

миндальное молоко 200 мл

семена конопли 1ч ложка

1. взбейте все ингредиенты в блендере

2. налейте в красивый стакан, подавайте

Чем не поэзия? Причем, очевидно, что красивый стакан - это одна из главных составляющих правильного рецепта сладостей без грамма сахара (а именно таким рецептам и был посвящен кулинарный сборник виновницы торжества).

Рефреном на протяжении вечера Анастасия повторяла, что с детства не ест сахар. Поначалу, глядя на Анастасию, хотелось сказать, лучше бы ела. Но, как в хорошем стихотворении, сверхсмысл открылся в конце.

Зал наполнялся красивыми людьми. Как написал бы поэт, это был "настоящий танец звезд, на все, на все похожий"Фото: Из материалов пресс-службы

Зал наполнялся красивыми людьми. Как написал бы поэт, это был "настоящий танец звезд, на все, на все похожий". Их красивые лица безумно напоминали другие красивые лица. Одна дама сильно походила на Лайму Вайкуле, но только слева, а справа - совсем не походила. Другая женщина в кофте на гагачьем пуху справа и слева напоминала Екатерину Стриженову. Курпулентная дама в прозрачной клеенке с надписью "Баленсиага" поверх клетчатого пиджака напоминала кого-то из телевизора. Двое мужчин в спортивных костюмах и кроссовках сорок шестого размера, напоминали водопроводчиков и целовались с женщиной в красном, похожей на Эвелину Хромченко.

Красивый повар Влад Корпусов капал на устриц горячим говяжим жиром, устрицы ежились и замирали. Повар поливал устриц красным соусом из клубники и помидоров, рассовывал обратно по раковинам. Гости жадно тянули свой маникюр, а некоторые - и педикюр тоже, как женщина, похожая на страдающую от непонимания известную писательницу.

Красивый повар Влад Корпусов капал на устриц горячим говяжим жиром, устрицы ежились и замиралиФото: Евгения КОРОБКОВА

Повар метал на стол тартар из говядины с маринованными лисичками, севиче из лангустинов, шинковал вкусный ананас.

Поначалу под взглядами похожих на бомонд людей - мне приходилось ежиться, как устрице. Но со временем магия места подействовала и я тоже стала кого-то напоминать.

- Ой, у вас такое лицо знакомое, мы с вами нигде не встречались?– спросила меня тетенька в очках. Причем, именно в тот момент, когда моя рука почти дотянулась до устрицы.

- Встречались, вот только я не припомню, где, - сказала я.

- Вы не были в Марокко на прошлой неделе? — сказала тетенька, ловким движением руки перехватывая устрицу, в которую целилась я.

Вкусный вечер завершился десертом Жизель, похожим на пирожное "картошка" и приготовленном из того, что завалялось в холодильнике топ-модели Анастасии Хозисовой. Конечно, пирожное было без грамма сахара. А когда по завершении вечера мы получили фотографии себя с рядом с моделью Анастасией Хозисовой, то, наконец, поняли, зачем нужно отказывать себе всю жизнь в удовольствиях.

Словом, в этот прекрасный вечер, проведенный на Котельнической набережной, я поняла смысл фразы "каждому свое". В моем холодильнике лежит мазь Вишневского, огурцы и коробочка новокаина. Поэтому приготовить "Жизель" без сахара в этой жизни мне вряд удастся. И на фото с Хозисовой я получилась как Нина Хрущева рядом с Жаклин Кеннеди. Ну и пусть. Зато я наелась устриц. В отличие от менеджера Танюши. Ей не досталось. Она весь день простояла у дверей, потому что ждала человека, похожего на Урганта.