2018-06-08T13:20:28+03:00
Происшествия

СК завершил следствие по делу экс-главы Марий-Эл Леонида Маркелова

Руководитель республики с министром сельского хозяйства вымогали у предпринимателя 235 миллионов рублей за содействие в получении средств господдержки
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов. ФОТО Антон Новодережкин/ТАССБывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов. ФОТО Антон Новодережкин/ТАСС
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Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении экс-главы Республики Марий Эл, председателя республиканского правительства Леонида Маркелова, его заместителя и по совместительству бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиды Долгушевой, а также генерального директора коммерческой структуры Натальи Кожановой. Они обвиняются в получение взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, и в посредничестве взяточничества.

Кроме "букета" коррупционных статей Маркелов обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Их нашли у него дома во время обыска.

"По данным следствия, Маркелов, занимая указанную должность, получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллиона рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что министр Долгушева предоставляла "заведомо ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах коммерсанта Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере". Следствию удалось доказать, что чиновники поставили коммерсанта в безвыходное положение, а затем стали "доить".

Кстати, Криваша тоже будут судить. За дачу взятки. Обвинение ему предъявлено заочно, поскольку он скрылся от органов следствия и находится в розыске.

Пока обвиняемые и их защитник приступили к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела.

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