Руководитель ФАДН России Игорь Баринов: Любовь к Отечеству должна быть сознательной и деятельной

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-09T10:33:42+03:00

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Как он появился и какое значение имеет для всех нас, мы узнали у главы Федерального агентства по делам национальностей.

- День России в нашем календаре появился относительно недавно. Для чего это было нужно?

- Прежде всего хотел бы поздравить читателей «Комсомольской правды», действительно, с молодым, но одним из самых главных праздников страны - Днем России. Чтобы понять его значение, я бы все же напомнил, что именно 12 июня в 1990 году была принята «Декларации о государственном суверенитете РСФСР», уже после распада Советского Союза эта дата вошла в календарь праздничных нерабочих дней. В те сложнейшие, переломные времена для нашей страны трудно было воспринимать многие события в положительном свете, однако самое главное, что, несмотря ни на что, нам удалось сохранить государственность, веками складывающуюся многонациональность, страну, где любой гражданин вне зависимости от этнической принадлежности имеет равные права. И это крайне важно. Но настоящая история 12 июня началась, конечно, в 2002 году, когда он получил название День России, стал постепенно наполнятся иными смыслами, стала формироваться традиция празднования. История знает немало примеров, когда те или иные праздники, в основе которых лежат даже противоречивые, неоднозначные события, со временем приобретают совершенно иной смысл. Например, День взятия Бастилии теперь является всенародно любимым и объединяющим Францию праздником. И мало кто вспоминает, что связан он с острым социальным конфликтом и жертвами.

- Как воспринимают этот праздник наши граждане?

- Отвечу языком цифр, они иногда красноречивее слов. По опросу фонда «Общественное мнение», в 2003 году лишь треть граждан России смогли вспомнить правильное название праздника, в 2017 году правильный ответ дали 76% опрошенных. Социологи отмечают и рост объединяющей роли праздника. Сегодня 71% граждан воспринимают 12 июня как общенациональный праздник, а не просто как дополнительный выходной. Если рассматривать День России с точки зрения регулирования государственной национальной политики, то это в первую очередь праздник, объединяющий все национальности, жителей разных уголков страны, весь спектр национальных культур и языков в единое созвучие. Это повод для каждого из нас задуматься о значимости патриотизма, рассказать детям о традициях сотрудничества народов нашей страны, о выдающихся людях прошлого и настоящего, посвятивших жизнь России. Каждый из нас с теплом и трепетом относится к тем местам, где прожили жизнь наши родители, где прошло детство, взросление. Но наша малая родина - только часть большой и сильной России, за которую каждый и все мы вместе несем ответственность. Наш гражданский долг в том, чтобы каждый в меру возможностей вносил вклад в развитие России, способствовал ее сохранению, утверждению достойного статуса на международном уровне, чувствовал сопричастность к ее победам, разделял с ней скорбь.

- Что значит День России лично для вас?

- Я из семьи потомственных военных и с детства воспитывался в уважительном отношении к родной стране. Мой прадед прошел всю Первую мировую войну. Один дед погиб в 1941 году. Второй прошел всю Великую Отечественную войну, служил в пехоте, был трижды ранен, а после стал преподавателем. Отец и дядя тоже служили. Я этим горжусь. Для меня никогда не стоял вопрос о том, чему посвятить жизнь, и я до сих пор искренне считаю, что любовь к Отечеству должна быть сознательной и деятельной. Служение стране наполняет жизнь большим смыслом, возвышает человека над бытовыми проблемами и личными интересами, воспитывает чувство ответственности. Я уверен: детей нужно с детства готовить к служению России, и это не должно зависеть ни от национальной принадлежности, ни от профессии, ни от того, где каждый из нас живет. Традиции совместного мирного проживания народов России должны сохраняться и передаваться новым поколениям. Только это может гарантировать безопасное и благополучное будущее нашим детям и внукам.

- У ФАДН России есть проекты, которые помогают проникнуться атмосферой праздника?

- Помимо большого традиционного фестивального проекта «Многонациональная Россия», который проходит ежегодно в Москве, мы подготовили к 12 июня интерактивную выставку, состоящую из историй выдающихся людей, посвятивших свои жизни служению России. Они самых разных национальностей и сфер деятельности. Вспомнили как об известных личностях, например, Иоанне Каподистрии - этническом греке, министре иностранных дел России первой половины XIX века - или Иване Кулибине - русском изобретателе, так и о менее известных - путешественнике буряте Гомбожабе Цыбикове и о многих других.