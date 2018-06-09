Особые приметы страны

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-09T02:01:16+03:00

Вес механизма курантов на Спасской башне (без колоколов) - 25 тонн. На снимке - музыкальный механизм: барабан, позволяющий главным часам страны играть гимн России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Гимн выбирали из 223 вариантов

Первые отечественные музыкальные произведения гимнического характера появились в XII веке. Это кондак, стихиры, канон в честь князей Бориса и Глеба. С ними связывалась патриотическая идея единства Русского государства.

Только в XVII в. в Россию проникла светская музыка. Со времен Петра I появились военные оркестры. Например, появился созданный неизвестным композитором «Преображенский марш Петра Великого» - фактически светский гимн России.

При Екатерине II незаменимым произведением стал «Гром победы, раздавайся!» (автор текста - Гавриил Державин, композитор - Осип Козловский). «Гром победы, раздавайся! Веселися, храбрый Росс!» - так звучали две первые строки. Эта музыка исполнялась и во время войны 1812 года с несколько измененными словами.

Николай I поручил написать первый русский национальный гимн композитору Алексею Федоровичу Львову (автор текста - В. А. Жуковский). Впервые мелодия «Боже, Царя храни!» прозвучала 30 августа 1834 года на Дворцовой площади Петербурга, когда в честь победы в войне с Наполеоном состоялось открытие самой высокой в Европе колонны - Александрийского столпа.

В 1917 году в России стала исполняться «Марсельеза», а после революции - «Интернационал». В 1943-м проведен конкурс на создание нового гимна, отвечающего духу времени. Лучшим признали гимн, предложенный поэтами С. В. Михалковым, Г. А. Урекляном (Эль-Регистан) и композитором

А. В. Александровым. Первая строка «Союз нерушимый республик свободных» предложена самим Сталиным взамен оригинальной строки «Свободных народов союз благородный».

В 1990 году в качестве гимна Российской Федерации исполнялась «Патриотическая песнь» М. И. Глинки.

В канун нового тысячелетия решили вернуть музыку А. В. Александрова с переработанным текстом все того же С. В. Михалкова.

Изображения с видом двуглавого орла встречались еще в Древнем Риме.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первым гербом был двузубец

Герб - геральдически оформленный знак статуса. Слово происходит от немецкого Erbe, что значит «наследство». Это знак власти или собственности.

Первыми знаками власти и собственности у наших предков были двузубцы, затем трезубцы. Именно трезубец ставили послы киевского князя Игоря при подписании договора с Византией, их ставила Ольга по всей земле киевской - вплоть до Новгорода, о чем есть упоминание в «Повести временных лет».

Эмблема двуглавого орла, впервые появившаяся на государственной печати в конце XV века, также имела длительную традицию использования на Руси и за ее пределами.

Старейшее изображение двуглавого орла относят к XIII веку до нашей эры - считается, что двуглавый орел был спутником Тишуба, хеттского бога грозы.

С XIV в. орла начали чеканить на медных монетах в Золотой Орде. Последние монеты с двуглавым орлом выпущены при хане Тохтамыше.

Изображения двуглавого орла встречались в Древнем Риме. С 326 по 1453 год двуглавый орел был эмблемой Византии.

Первые сохранившиеся изображения двуглавого орла на Руси относятся к XII - XIII векам. Одно расположено на оплечье одежды Ярослава Всеволодовича (отца Александра Невского). Очертание похоже на двузубец - распространенный знак древних славян.

На Руси эмблема орла соединилась с изображением всадника, поражающего змея, получив новый смысл. Впервые на одном гербе орел и всадник появились в 1562 году (при Иване IV).

Актер Жерар Депардье с паспортом гражданина России.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Вместо фотографий - особые приметы

Первые прототипы паспорта на Руси - проезжие грамоты - появились в XII - XIII веках. Их выдавали великие князья гонцам, с тем чтобы они могли беспрепятственно получить подводу на станции, а также купцам для проезда за пределы государства.

У незнатного населения прототипом паспорта можно считать «отпускную грамоту» - разрешительный документ, выдаваемый владельцем отпущенному на волю холопу.

Соборное уложение 1649 года обязывало описывать «холопей в рожей и в приметы». Позднее, когда разработали печатный бланк паспорта, в него вносились «лета» владельца, его рост и описания волос, бровей, глаз, носа, рта, подбородка, лица, особых примет.

С момента появления паспортного документа в нем прописывалось имя владельца, чуть позднее - фамилия и отчество. Фамилии до XVII века могли быть только у представителей высших слоев населения. У незнатных процесс их приобретения растянулся до 1930-х годов.

В 1825 году вышел указ «О замене непристойных фамилий у низших чинов», поскольку они отнюдь не были частным случаем. Для офицеров данный указ не был обязательным: считалось, что офицер с любой фамилией сможет постоять за свою честь.

Отчества появляются в документах лишь с петровского времени. При Екатерине II отчество, оканчивающееся на -вич, было привилегией самых благородных особ.

Графа «семейное положение» введена с 1812 года для предупреждения нередких в то время случаев двоеженства. В паспорт мужчины стали вноситься сведения о жене и детях.

Графа «вероисповедание» появилась при Николае I и существовала до 1917 года. С ее помощью государство могло отследить нежелательные разновидности сект.

Графа «национальность» появилась лишь в начале 1930-х, при поголовной паспортизации рабочих. Потребность в указании национальности была вызвана ростом самосознания народов СССР, а также необходимостью сгладить диспропорции представительства национальностей во власти. В начале 1990-х годов графа была упразднена.