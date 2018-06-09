Главные фишки премии Муз-ТВ: Бузову посадили на кол, Собчак сожгли, а Лепс заявил, что получил свою последнюю награду

СЕГОДНЯ 10:10 2018-06-09T11:14:09+03:00

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В «Олимпийском» в эту пятницу, 8 июня, в 15-й раз раздавали тарелочки «Муз ТВ». К этой премии отношение у звезд и зрителей особое. Звезды боятся пропустить, ревностно следят за количеством тарелок у своих конкурентов, наряжаются, готовят суперномера. Народ покупает билеты, смотрит по телевизору, идёт на красную дорожку поддерживать своих артистов. И всегда были есть и будут недовольные - итогами, звуком, картинкой, ведущими. Но на следующий год все равно будут смотреть и обсуждать.

Призы премии "Муз ТВ" раздавали уже в 15-й раз. Фото предоставлено организаторами

Первый же номер стал заявкой на победу - Елена Темникова пела в клетке, в которую каким-то хитрым образом два мужчины в защитных костюмах били электричеством. Выглядели молнии красиво, но страшновато. Певица позже нам призналась, что тоже несколько переживала: «Я знала, что все пройдёт нормально, но на всякий случай помолилась, перед тем как выйти на сцену».

Эффектный номер Елены Темниковой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще один эффектный номер был у Сергея Лазарева - артист пел свою «Так красиво» в окружении практически обнаженных танцоров, которые сплетались в красивую конструкцию типа гигантской люстры, а под конец взлетел под потолок «Олимпийского».

Егор Крид и Тимати приехали на сцену на мотоцикле. К слову, оба рэпера пришли на мероприятия со своими мамами, что, конечно же, стало поводом для шуток ведущих, которые отчитались, кто из артистов был на красной дорожке в шапке, а кто без.

Тимати и Егор Крид. Фото предоставлено организаторами

Но самый «огонь», говоря молодежным языком, был на совместном номере Ксении Собчак, Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой. На сцене поп-король решил расправиться со своими главными конкурентками «по хайпу», посадив Бузову на кол (артистку действительно будто проткнули острым штырем, на который насадили, как майский шашлычок, и отправили в «преисподнюю» под сцену), а на Собчак (которая не совсем ужасно спела про то, как борются ж...ы с бровями за пьедестал в Инстаграме) загорелось платье, к которому Филипп заботливо поднёс зажигалку. Жёстко, но эффектно.

На Ксении Собчак загорелось платье.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Филипп Киркоров "расправился" с Бузовой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Традиционно были громкие заявления. Киркоров, который несколько лет назад сказал, что он даёт дорогу молодым и просит в дальнейшем его не номинировать, заявил, что передумал. И готов и дальше царить на эстраде. А вот Григорий Лепс, получая награду в номинации «Исполнитель годы» официально заявил, что это его последняя «тарелочка», и все свои награды он уже получил. Посмотрим, не передумает ли он через пару лет, как Филипп.

Григорий Лепс. Фото предоставлено организаторами

Ольга Бузова расстроилась, что не стала «прорывом года». Но ее ненавистникам пришлось поджать губы - все же артистке досталась победа в номинации «Выбор Рунета». Ольга расплакалась от счастья: «Я не только «тарелку» ждала, я и мужчину жду, уже больше года! Но хотя бы сегодня у меня появилась «тарелка»! Спасибо Арману Давлетярову, что главную награду он оставил на финал, и церемонию можно завершать, потому что принцесса шоу-бизнеса на сцене со своей самой важной премией, потому что это - выбор страны!». Тимати картинно вытер глаза. «Щас заплачу», - пошутил рэпер.

Зара. Фото предоставлено организаторами

В финале на сцене появилась Лобода, пожалуй, единственная артистка, которая могла позволить себе выступить с песней «Суперзвезда», премьера которой состоялась в день премии. Светлана, родившая меньше месяца назад вторую дочь, выглядела действительно, как суперзвезда, и зал принял ее на ура.

Светлана Лобода на сцене премии "Муз ТВ".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не со всеми наградами мы были согласны. Однозначно солистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина заслуженно забрала победу в номинации «Рок-исполнитель». Кому, как не Лободе по итогам ее суперуспешного года давать «Исполнительницу»? И Сергей Лазарев действительно выпустил отличный альбом «В эпицентре». Дуэт у Ани Лорак и Мота «Сопрано» был сильнее работ других претендентов. Мы однозначно поспорили бы с тем, что «лучшее женское видео» сняла в прошлом году Зара, а «лучшее мужское» - Егор Крид. Хотя понимаем, что этот артист сейчас дико популярен в нашей стране (это было более чем очевидно в зале, где уши закладывало от визга его поклонниц). «Лучшее концертное шоу» получила «A Studio». Но тут, конечно, нельзя было не отметить - все же 30 лет группе, хотя вот группа «Руки Вверх!» собрала аж два «Олимпийских», что, конечно, большое достижение.

Все победители:

«Лучшее видео»

Полина Гагарина - «Обезоружена»

Полина Гагарина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Лучшая песня»

Дима Билан - «Держи»

«Прорыв года»

Элджей

«Лучшая поп-группа»

Artik & Asti

«Лучший дуэт»

МОТ и Ани Лорак – «Сопрано»

«Лучший альбом»

Сергей Лазарев – «В ЭпицеNтре»

Сергей Лазарев.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Лучшее концертное шоу»

A'Studio. 30 лет / Crocus City Hall

«Лучший рок-исполнитель»

Диана Арбенина и гр. «Ночные снайперы»

«Лучший Hip-Hop проект»

Джиган

«Лучшее мужское видео»

Егор Крид – «Потрачу»

«Лучшее женское видео»

Зара – «Мир вашему дому»

«Лучшая песня рунета»

Ольга Бузова «Мало половин»

Ольга Бузова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Лучшая исполнительница»

LOBODA

Светлана Лобода.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Лучший исполнитель»

Григорий Лепс

Вручение награды Григорию Лепсу.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специальные номинации:

Лучший композитор десятилетия – Виктор Яковлевич Дробыш

За вклад в жизнь – Юрий Николаев

За вклад в развитие популярной мызыки - Валерия

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