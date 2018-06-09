«Вкусно? Я готовил»: Путин угостил друга Си китайскими пельменями и блинами

СЕГОДНЯ 11:38 2018-06-09T11:53:39+03:00

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Долгий первый день Владимира Путина в Китае завершился торжественным приемом, который председатель КНР Си Цзинпинь дал в честь гостя. Причем президенту России там пришлось не только пробовать китайские деликатесы, но и самому их готовить.

Путин сначала испек под руководством местного повара овощной блин.

- Получается? - уточнил он, внимательно водя специальной палочкой по сковородке.

Получилось неплохо, в блин тут же завернули начинку из мяса и овощей, разрезали и подали лидерам.

- Вкусно? Потому что я готовил, - посмеялся Путин.

Нюанс был в том, что подобные фаршированные блины в Китае обычно едят на завтрак, а на дворе стояла уже глубокая ночь, однако это никого не смутило.

От блинов президент России перешел к следующему блюду тяньцзинской кухни - «пельменям» гоубули. Путин аккуратно свернул пельмень, чем заслужил одобрение Си.

- Как цветочек, - покивал председатель КНР.

Но и Путин приехал в гости не с пустыми руками. Еще накануне в интервью китайским СМИ он пообещал сделать Си Цзинпиню подарок, хотя и не рассказал какой. Этим сюрпризом оказалась настоящая русская баня из 200-летнего алтайского кедра.

Президент России показал Си образец бревна, из которого будет изготовлена баня.

- Вы мне только такой кусочек подарите, - пошутил Цзиньпин, осматривая древесину.

- Целиком такой, из таких бревен, - ответил Путин, показывая фотографии бани.

Си оставалось только решить, где ему установят баню.

- Я должен серьезно подумать, где ставить, - серьезно подошел к вопросу китаец. - Это просто уникальный дом. Спасибо большое.