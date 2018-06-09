В Берлине мигрант пытался задушить девушку, отказавшую ему в любви

СЕГОДНЯ 14:39 2018-06-09T15:05:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Вся Германия обсуждает гибель 14-летней Сюзанны Фельдман — жительницы Майнца, которую изнасиловал и задушил 20-летний Али Башар, вскоре сбежавший из Европы в родной Ирак («КП» подробно писала об этом деле).

И вот на днях в столице ФРГ стряслось похожее преступление — хорошо хоть, без смертельного исхода. В пятницу берлинская полиция повязала 19-летнего беженца из Сирии; при задержании тот оказал сопротивление и нанёс лёгкие ранения офицерам. «Новый немец» обвиняется в попытке удушения собственной одноклассницы в образовательном центре района Берлин-Фридрихсхайн (идёт ли речь о некой школе или просто «интеграционных курсах» для беженцев — публикация на портале Die Welt, где рассказывается о событии, не уточняет).

Оказалось, молодой человек пытался добиться любви от одноклассницы, а когда та ответила отказом, решил её задушить. К счастью, за неё заступились другие воспитанники образовательного центра и вызвали полицию. У всех сняты свидетельские показания, начато досудебное расследование.

— Ужасно, что почти каждый день женщины и девушки подвергаются насилиям или убийствам со стороны беженцев, — говорит «Комсомолке» депутат берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн. — Такое обращение с женщинами — средневековый шариатский фундаментализм, которому не место в нашей стране. Мы в берлинском парламенте неоднократно выступали с заявлениями о необходимости защиты наших сограждан и депортации беженцев, запятнавших себя криминалом — но лево-либеральное правительство нас не слушает. Нынешняя ситуация — всецело на совести [канцлера ФРГ Ангелы Меркель], начавшей бесконтрольный приём беженцев в 2015 году.