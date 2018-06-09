Названо имя советского летчика, сбитого в Афганистане, но выжившего и мечтающего вернуться в Россию

СЕГОДНЯ 15:03 2018-06-09T15:06:48+03:00

Им оказался старший лейтенант Александр Баранов, не вернувшийся с боевого вылета в 1986 году

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В деле советского летчика, сбитого в Афганистане 30 лет назад и теперь якобы обнаруженного живым и желающим вернуться на Родину, появились новые подробности. Замглавы общественной организации «Боевое братство» Вячеслав Калинин сообщил в эту субботу, что нашедшимся летчиком является Александр Баранов. И снова - с оговоркой «предположительно».

Новость о внезапно объявившемся в Афганистане советском летчике распространил в начале июня глава Союза десантников России Валерий Востротин. Не указывая фамилии летчика, он сообщил, что тот жив и мечтает вернуться в Россию. Позже уже замглавы «Боевого братства» Вячеслав Калинин добавил, что летчик был сбит и пропал без вести в 1987 году.

Без вести пропавших самолетов в том году было всего два: штурмовик Су-25 (тело летчика не было обнаружено, с большой вероятностью он погиб) и истребитель-бомбардировщик Су-17М3Р, под управлением старшего лейтенанта Сергея Пантелюка. Вылетевшая на место предположительной гибели машины поисковая группа тогда не обнаружила ни самолет, ни летчика. Возможно, тот рухнул на территорию Пакистана.

И вот новая версия.

- Им, предположительно, может быть старший лейтенант Александр Баранов, старший летчик второй авиационной эскадрильи штурмового авиаполка Су-25 в Баграме, — поведал Вячеслав Калинин.

Об Александре Баранове известно, что его Су-25 из 378-го отдельного штурмового авиаполка пропал 2 октября 1986 года в районе провинции Вардак. И снова — не были найдены ни фрагменты штурмовика, ни тело летчика.

Калинин добавил, что работы по поиску летчика продолжаются по официальным и неофициальным каналам. В то же время в посольстве РФ в Афганистане корреспонденту «КП» сообщили, что не располагают никакой информацией о нашедшемся летчике.