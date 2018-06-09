Ни мяса, ни хлеба: Екатерина Варнава объяснила, как ей удается прокормить свои «175 см живого роста»

СЕГОДНЯ 15:42 2018-06-09T15:46:22+03:00

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На днях Екатерина Варнава поделилась в своем инстаграме видео, где она вместе с возлюбленным танцует зажигательный танец, но поклонники вместо того, чтобы отметить прекрасные хореографические данные звезды, поразились насколько сильно исхудала она. Мол, во времена выступления КВН девушка славилась своими длинными ногами и пышными формами, а теперь остались только ноги. Некоторые из поклонников участницы Comedy Woman даже предположили, что у звезды возможна анорексия. Дескать, просто нельзя при таком высоком росте так мало весить. Но это не помешало других фолловерам поинтересоваться, а на какой диете Варнава стала такой стройной?

8 июня Варнава опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором рассказала подписчикам, как она питается, чтобы оставаться стройной.

Во-первых, телезвезда уверила, что ест она вкусно и много. «175 сантиметров живого роста надо еще прокормить!» — шутит актриса.

Правда, ограничения в питании у нее все же есть: она не употребляет мясо, рыбу и птицу. Однако и стопроцентной вегетарианкой артистку не назовешь: иногда она может побаловать себя творогом и яйцами. По словам Екатерины, в течение дня она ест совсем чуть-чуть, но ближе к вечеру ее одолевает чувство голода. Звезда ужинает не позже 18-19 часов: как правило, овощным салатом или теми же овощами на пару.

На такой режим питания актриса переходила постепенно. Сложнее всего ей было отказаться от хлеба, острого и соленого. Чтобы закрепить результат, участница шоу Comedy Woman занимается танцами.