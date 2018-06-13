Многонациональная национальная сборная
За нас сыграют «испанец» и бразилец. Ознакомившись с составом сборной России, рассказываем подробнее о нескольких игроках.
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Марио Фернандес - защитник московского ЦСКА. Бразилец.
Марио Фернандес - защитник московского ЦСКА.
Играл за титулованные бразильские клубы «Сан-Каэтано» и «Гремио», дорос до сборной страны, ему предлагали контракты европейские клубы «Интер», «Барселона», «Реал Мадрид», «Манчестер Сити». Но в 2016 году Марио стал гражданином России, а чуть позже его вызвали в сборную.
Сергей Игнашевич - защитник московского ЦСКА. Отец - белорус, мать - чувашка.
Сергей Игнашевич - защитник московского ЦСКА.
Самый титулованный игрок сборной - заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка и Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. В список 33 лучших футболистов чемпионата попадал 15 раз (14 раз на первой строчке, 1 раз на третьей).
Сыграл 119 матчей за сборную (рекорд), один из пяти футболистов, сыгравших 400 и более матчей в чемпионате России (464), и единственный, проведший более 800 матчей на высшем уровне. Самый результативный российский защитник - 61 гол. Кавалер ордена Дружбы.
Далер Кузяев - полузащитник «Зенита». Татарин.
Далер Кузяев - полузащитник «Зенита».
Футболист в третьем поколении: отец и дед выступали в Таджикистане. Старший брат Руслан тоже был футболистом, но из-за травм рано повесил бутсы на гвоздь.
В прошлом году Далер окончил магистратуру Санкт-Петербургского государственного экономического университета по специальности «управление государственными и частными предприятиями». И сразу поступил в аспирантуру по направлению «экономика».
Алан Дзагоев - полузащитник ЦСКА. Осетин.
Алан Дзагоев - полузащитник ЦСКА.
Трехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка России, трехкратный обладатель Суперкубка. Пять раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России. В составе сборной участвовал на чемпионате Европы-2012 и чемпионате мира 2014 года.
Родился в осетинском городе Беслане. Мать играла в футбол в подростковом возрасте, а старший брат Гела был профессиональным футболистом, потом стал работать тренером.
Александр Самедов - полузащитник московского «Спартака». Азербайджанец. Родился в Москве.
Александр Самедов - полузащитник московского «Спартака».
Ему часто предлагали выступать за сборную Азербайджана, но он всякий раз их отклонял. По его словам, не хотел играть на родине в качестве легионера, к тому же отец советовал ждать приглашения из российской сборной.
Денис Черышев - полузащитник клуба «Вильярреал». Есть испанское гражданство.
Денис Черышев - полузащитник клуба «Вильярреал».
Он второй после Дмитрия Аленичева российский победитель двух главных европейских турниров - Лиги чемпионов-2015/16 в составе «Реала» и Лиги Европы-2013/14 в составе «Севильи». Родился в 1990 году в Нижнем Новгороде, где за местный «Локомотив» выступал его отец. Обладая испанским гражданством, имел право выступать за испанские сборные, но предпочел сборную России.
Станислав Черчесов - тренер сборной. Осетин.
Станислав Черчесов - тренер сборной.
Вратарь.
Двукратный чемпион СССР (1987, 1989).
Чемпион России (1992, 1993).
Обладатель Кубка СССР (1991/92).
Обладатель Кубка чемпионов Содружества (1993).
Серебряный призер чемпионата СССР (1991).
Бронзовый призер чемпионата России (2002).
Чемпион Австрии (1999/00, 2000/01, 2001/02).
В качестве тренера:
Серебряный призер чемпионата России (2007).
Чемпион Польши (2015/16).
Обладатель Кубка Польши (2015/16).
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