Бензин может подорожать до 100 рублей за литр

СЕГОДНЯ 12:56 2018-06-10T13:18:11+03:00

По мнению Независимого топливного союза, исчезнуть могут 15 тысяч станций Фото: Михаил ФРОЛОВ

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О том, что цена на бензин скоро станет запредельной, предупредил Независимый топливный союз. Одна из причин этого – монополизации топливного рынка в стране.

Дело в том, что власти договорились с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке розничной цены на бензин. Это хорошо. Но исполнение соглашения может привести к тому, что независимые АЗС закроются. Кстати, в регионах это происходит уже сейчас.

По мнению Независимого топливного союза, исчезнуть могут 15 тыс. станций. В итоге рынок станет монополизированным. А отсутствие конкуренции всегда ведет к росту цен, что может произойти и с бензином.

- Ситуация критическая, счет времени идет на часы, – считают в Независимом топливном союзе.

По словам представителя зампреда правительства Дмитрия Козака, "правительство принимает системные меры, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке нефтепродуктов, включая сегмент независимых АЗС".

Рости цены на бензин стали в начале апреля. Тогда он стоил 38,65 руб. за литр. А сейчас в среднем 42,30 руб.

Причина этого – налоговый «маневр» правительства. В свое время правительство пересмотрело налоги таким образом, что продавать нефтепродукты за рубеж стало выгоднее, чем в России (экспортная пошлина сократилась). Плюс к этому каждые полгода поднимали акцизы на топливо.

Вот бензин и начал дорожать. Сейчас стало ясно, что ситуацию надо как-то менять.

- Принято решение отменить планировавшееся с 1 июля дальнейшее повышение акцизов. К осени должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке, — заявил Владимир Путин.

К «бензиновому вопросу» подключилась и Федеральная антимонопольная служба. ФАС выдала 7 предупреждений о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов. Антимонопольщики настаивают на том, чтобы нефтяные компании продавали больше топлива в России.

- В отношении компаний «ТАИФ-НК», «ФортеИнвест», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и «Антипинский НПЗ» направлены уведомления об исполнении обязательств по продаже бензина, – заявили в ФАС.

Хорошо, если цены на бензин удастся оставить на прежнем уровне или чуть снизить. Речи о том, чтобы вернуть все к исходной точке, скорее всего, не идет.

Конечно, такая ситуация ударит не только по кошельку автовладельцев. Как следствие подорожают и продукты, и услуги. Обещанная Центробанкам инфляция в 3-4% вряд ли станет реальностью в этом году.

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