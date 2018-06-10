Лучшим фильмом «Кинотавра» стало «Сердце мира» Натальи Мещаниновой

СЕГОДНЯ 21:15 2018-06-10T21:59:25+03:00

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В этом году в конкурсе «Кинотавра» было два по-настоящему великолепных фильма. «Война Анны» Алексея Федорченко — картина про шестилетнюю еврейскую девочку, прячущуюся от фашистов в самом неожиданном месте, камине в комендатуре. И «История одного назначения», лучшая на сегодня режиссерская работа Авдотьи Смирновой — о Льве Толстом и вялом сопротивлении злу, которое на практике оборачивается грандиозным триумфом этого самого зла (Толстой в фильме защищает писаря Василия Шибунина, которому грозит расстрел за пощечину, данную командиру — и с треском проигрывает процесс: он может написать изумительную речь, но никого не может спасти).

Гран-при российского кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм Натальи Мещаниновой «Сердце мира»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жюри под председательством режиссера Алексея Попогребского, однако, предпочло другую картину - «Сердце мира» очень востребованной сценаристки и режиссера Натальи Мещаниновой. Ее просто засыпали призами - «Сердце мира» получило приз гильдии киноведов и кинокритиков, а ее муж, дико обаятельный человек по имени Степан Девонин, был назван лучшим актером. Как бешеный фанат фильма «Шапито-шоу», где Степан играл сына героя Петра Мамонова, я очень за него рад — он и в «Сердце мира» играет замечательно. Но согласиться с тем, что это лучший фильм «Кинотавра», мне сложно. То, что «Война Анны» удостоилась только диплома жюри за работу маленькой актрисы Марты Козловой, а Смирнова со своими соавторами Анной Пармас и Павлом Басинским — приза за лучший сценарий, кажется унижением.

Приз имени Григория Горина за лучший сценарий ушел творческой команде фильма Дуни СмирновойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лучшей актрисой (и это очень предсказуемо) назвали Анну Слю, сыгравшую мать героя фильма Ивана И. Твердовского «Подбросы». Она родила сына в 16 лет, отказалась от него, а когда ему исполнилось 18, забрала его из интерната — чтобы использовать в крайне отталкивающей криминальной схеме; еще сильнее отталкивает то, что к ребенку она испытывает откровенно инцестуальное влечение. Слю играет блестяще — и, скорее всего, звание лучшей актрисы она получила не только за «Подбросы», но заодно и за другой конкурсный фильм, где исполнила главную женскую роль, «Дядю Сашу» Александра Гордона. Там она тоже очень хороша.

Лучший режиссер — Григорий Константинопольский, автор картины «Русский бес», чью манеру кинообозреватель «КП» и член жюри Стас Тыркин со сцены назвал борзой. Это еще мягко сказано: «Русский бес», фантазия на тему «Американского психопата» и «Бойцовского клуба», безусловно, была самой эксцентричной и дикой картиной конкурса. Но и самой освежающей.

Приз за мужскую роль вручала актриса Оксана Акиньшина. Победил Степан ДевонинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Символический приз за музыку получили «Ван Гоги» Сергея Ливнева — фильм с восхитительными актерскими работами, прежде всего Алексея Серебрякова и Даниэля Ольбрыхского, сыгравших сына-художника и отца-музыканта, пытающихся наладить отношения. Но на Алексея и Даниэля, увы, жюри не обратило особого внимания.

Ну и в параллельном конкурсе «Дебюты» отдельное жюри под руководством кинокритика Андрея Плахова присудило главные призы двум картинам сразу. Первая - «Глубокие реки», снятая на кабардинском языке короткая картина о двух суровых братьях-лесорубах, к которым приезжает младший («малой») - городской хипстер в беленьких кроссовках. И вторая, конечно - «Кислота» звезды «Гоголь-центра» Александра Горчилина, история про почти потерянное поколение нынешних двадцатилетних, самый модный фильм этого фестиваля, на который набежала целая толпа интеллигентных девушек с хорошим вкусом.

ФОТОГАЛЕРЕЯ С ЗАКРЫТИЯ КИНОТАВРА-2018

Смотрите церемонию закрытию в трансляции наших корреспондентов

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