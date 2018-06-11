Раскол Запада ещё никогда не был настолько явным

СЕГОДНЯ 14:10 2018-06-11T14:51:20+03:00

Что ж, пройдёмся по каждому из персонажей Фото: REUTERS

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Год назад саммит «Большой двадцатки» в Гамбурге запомнился разве что погромами, поджогами и драками с полицией в исполнении юных боевиков-леворадикалов. Нынешний съезд мировых лидеров (в формате наиболее узкого круга — «Большой семёрки») прошёл 8-9 июня в тихой Канаде, где никакие внешние силы международной встрече не угрожали. Тем пристальнее все следили за внутренней кухней встречи «глобального Запада», который переживает самые серьёзные разногласия с момента образования этого неформального «клуба успешных и богатых» в середине семидесятых.

Околополитическая тусовка, особенно из числа восточноевропейских шестёрок «Большой семёрки», привычно ожидала бравурных реляций из официальных пресс-релизов — мы, мол, ещё сильнее сплотились на ниве укрепления демократии в мировом масштабе.

Реальность оказалась куда более суровой — и проявилась в инстаграме Ангелы Меркель. Где канцлер ФРГ выложила фото под названием «День второй канадского саммита: спонтанная встреча в перерыве между парой рабочих сессий».

Но русской публике это застывшее мгновение больше напомнит сцену из классической литературы, когда сумасбродный магнат Кнуров заявляет Ларисе-бесприданнице из одноимённой пьесы Островского:

— Я могу предложить вам такое громадное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать и разинуть рты от удивления.

Конечно, личный состав и функциональные роли героев мизансцены несколько отличаются от драматургического оригинала, однако накал эмоций вполне удовлетворил бы требованиям Станиславского с Немировичем-Данченко.

«Комсомолка» анализирует нашумевшее фото с полей саммита «семёрки» в КанадеФото: REUTERS

Что ж, пройдёмся по каждому из персонажей — с чем он прибыл в провинцию Квебек? Итак, слева направо:

1. Ларри Кудлоу, экономический советник Белого дома. Один из архитекторов «нэпа по-американски»: переориентации Штатов с глобального на внутренний рынок и роста реального производства за счёт заградительных тарифов на импорт товаров из других стран. Включая — и прежде всего — уважаемых партнёров по G7.

«Экую похлёбку я заварил», — возможно, думает Кудлоу, избегая встречаться глазами с собеседниками.

2. Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании. Фото удивительно точно ухватило её роль: вроде бы и не на виду, но играет в тайного дирижёра… или, скорее, пытается. Нынче «второй после королевы» не позавидуешь. Провокация с попыткой повесть на Россию отравление международного шпиона Сергея Скрипаля провалилась; выход Британии из ЕС («Брексит») буксует и оборачивается большими потерями; а тут ещё и денежные тузы из северо-американских колоний (из США, извиняемся) подняли бунт и вводят против британских товаров заградительные пошлины.

Возможные мысли: «Упс, мою изоляцию уже нельзя называть блестящей. Для следующей провокации надо будет найти не таких тупых исполнителей».

3. Президент Франции Эммануэль Макрон. Этот «бриллиант» тоже «почти не виден», хотя опознать его легко по «гоголевскому носу». Ему тоже не сладко: геополитические претензии на лидерство в ЕС или особую роль в ближневосточном урегулировании (Сирия — бывшая колония Франции) провалились. А о сути телефонных переговоров с Вашингтоном накануне саммита — 40-летний лидер поведал метафорически: «Когда б вы знали, из какого сора делают колбасу, перестали бы её есть. Поэтому о сути политической кухни с Трампом я также предпочту молчать». Попытка уйти от вопроса, ведь по существу «атлантическим партнёрам» похвастать нечем.

Возможные мысли: «Я д’Артаньян, а вы — жалкие гвардейцы кардинала! Как бы ещё их всех в этом убедить».

4. Симптоматично, что Макрон стоит прямо за правым плечом канцлера ФРГ Ангелы Меркель (она почти на столько же старше Эммануэля, насколько его жена Брижит: на 23-25 лет; но мы ни на что такое не намекаем). Сейчас «фрау канцлерин» остаётся главной надеждой на сохранение «евроатлантических скреп», о чём международные СМИ заявляют открытым текстом. Но шлем грозит оказаться не по кайзеру.

Возможная мысль: «Этот цветы не подарит».

5-6. Зам. секретаря кабинета министров Японии — Якутоси Нисимура вместе своим премьер-министром Синдзо Абэ. (Мужчина рядом — ещё один член японской делегации, установить коего не удалось.)

Страна восходящего солнца оказалась в двусмысленной ситуации: с другими восточноазиатскими игроками — РФ и КНР — отношения непростые, а «приоритетное партнёрство» со Штатами также даёт сбои. Из северокорейского мирного урегулирования Трамп мягко вывел Токио, встречаясь с Ким Чен Ыном в Сингапуре один на один. При этом Вашингтон не стесняется требовать от «джапов» увеличения оборонных расходов (читай закупки новых американских вооружений) «в рамках двустороннего оборонительного союза».

Возможная мысль: «Покуда лев, волк, петух и белоголовый орлан выдирают друг другу пух и перья, — тысячекрылый журавль будет парить в хрустальной выси, не вмешиваясь в их схватку».

7. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Считается «ястребом» даже по американским меркам. Один из авторов одностороннего разрыва «Иранской ядерной сделки». После которого — правильно, исламская республика объявила о возобновлении разработки ядерного оружия, а любая европейская фирма или банк, дерзнувшие торговать с Тегераном, рискует попасть под американские санкции с дальнейшей заморозкой активов. Что стало ещё одной миной под «евроатлантической солидарностью».

Возможная мысль: «Не важно, как они к нам относятся, — важно, чтобы боялись».

8. Президент США Дональд Трамп. На саммите выступал в своём репертуаре, отметился взаимоисключающими заявлениями — самое интересное из которых звучало так: «Россию надо вернуть в «семёрку». Натурально, смешно же: четыре года коллективный запад называл Москву «изгоем», а тут вдруг — этакий удар в спину.

Возможная мысль: «Холопка! Как с царём говоришь?»

ИТОГО

Здесь по логике жанра требуется некой вывод — и лучше всех его выполнила… пекинский корреспондент NBC News Дженис Фрауер (Janis M. Frayer), разместив в твиттере фотоколлаж со спором западных лидеров — и довольными Путиным и Си Цзиньпином. Ибо их саммит проходил в то же время, что и канадский. Но стал гораздо более продуктивным.

А вообще же — картинка моментально пошла в народ, породив целый набор фотожаб и карикатур.

Мир 2018 года в двух фотографияхФото: Twitter.com

Мнение эксперта

Василий Прудников, фотожурналист с 30-летним стажем, ректор института фотографии «Русс Пресс Фото».

— Сюжет фотографии движется правильно, по спирали. Известно, что первый взгляд всегда падает на правый верхний угол — и потом развитие действия на картине идёт против часовой стрелки.

Что и происходит: мы смотрим сначала на премьер-министра Японии, а потом вместе с ним — на Ангелу Меркель. Она является не просто героем, но и смысловым центром картины. Конфликт «двух лагерей» подчёркивается диагональной линией стола: та буквально воплощает границу между двумя противоборствующими сторонами.

Наконец, наш взгляд описывает полную спираль и возвращается в правую часть картины. Трамп ниже Меркель, в углу, что и принижает его композиционно, и отражает политическую реальность (его конфликт с западными лидерами).

Лично у меня сразу возникла ассоциация с картиной Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Гости за столом и человек напротив главного героя. Хотя смысловое содержание и система персонажей, конечно, разные: в первом случае — единение ватаги во главе с атаманом; во втором случае — противостояние.

В общем, официальный фотограф пресс-службы канцлера ФРГ сумел сделать прекрасную работу и с точки зрения формальной композиции, и по части смысла.

ОФИЦИАЛЬНО

Спикер МИД РФ Мария Захарова: «Это не фотошоп»

— Последние месяцы фотожурналистика берет новые внешнеполитические высоты. И каждый раз, впервые видя подобную фотографию, я думаю: «Фотошоп, конечно. Не может такого быть». А потом оказывается, что может, да ещё и не так.

Не важно, что было за закрытыми дверями. Вернее, не важно, что двери были закрыты. Один кадр — и занавес поднят.