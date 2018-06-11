Фантазма на голевом пиру: почему открытая тренировка сборной Перу удалась на славу

СЕГОДНЯ 17:52 2018-06-11T18:03:05+03:00

На «Арену Химки» перуанцы прибыли в 9.45, как и было обещано.Вместе с главной командой приехала и молодежная сборная Фото: REUTERS

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На Перу ждали многих — трибуна С «Арены Химки», открытая для болельщиков на время открытой тренировки, вмещает 4000 человек. Людей было меньше, около тысячи. Зато без пиршества красок не обошлось. Болельщики вывесили флаги Перу, Мексики и московского «Локомотива». Его появление было и ожидаемо, и неожиданно. Ожидаемо, потому что полузащитник перуанцев Джефферсон Фарфан стал чемпионом России в составе московского «Локомотива». Неожиданно, потому что повесил его именно болельщик московского клуба, а не страстный фанат Фарфана.

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

На «Арену Химки» перуанцы прибыли в 9.45, как и было обещано.Вместе с главной командой приехала и молодежная сборная. В ней собраны игроки не старше 20. «Молодежку» главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека взял неспроста. Веселые ребята понадобились, чтобы подготовить главную команду к матчам с Данией (16 июня в Саранске), Францией (21 июня в Екатеринбурге) и Австралией (26 июня в Сочи).

Тренерский штаб перуанцев досконально изучил этих соперников, Молодежь взяли с собой для того, чтобы на тренировках они играли против старших товарищей так же, как это будут делать Дания, Франция и Австралия. На закрытых тренировках со старшими товарищами молодежь будет играть по той же тактике, что используют соперники сборной Перу по группе.

Эти «ролевые игры» еще лет пятнадцать начал практиковать соотечественник Рикардо Гарека именитый Марсело Бьелса. Действительно, зачем морочиться с организацией товарищеских игр, когда у тебя под рукой ребята, которые будут играть ровно так, как ты им скажешь.

ПИНГ-ПОНГ НА ВЫПИВКЕ

Тренировка началось, когда два игрока перуанцев поставили пластиковый короб с тонизирующими напитками, встали по обе стороны от него и начали перебрасывать мяч друг другу. Первое правило игры — мяч перед попаданием к оппоненту должен обязательно стукнуться о короб. Второе — играть руками нельзя. Пока эти двое развлекались подобием пинг-понга, голкиперы пошли с тренером вратарей на край поля и били друг другу с лета.

Остальные разлеглись на кромке поля. Об отдыхе речи не шло — футболисты расстелили коврики и делали упражнения на растяжку. То изображали лягающуюся лошадь, резко поднимая то правую, то левую ногу, то вытягивались изо всех сил и выставляли руки в стороны будто птицы.

С трибуны болельщиков за этим наблюдал некто в костюме птицы. Точнее, так казалось сперва. А потом перуанские журналисты объяснили, что это «Фанатазма» (призрак.- Авт.). Онездит на матчи сборной Перу и считается ее неофициальным талисманом. Кое-кто рядом был похож на птицу. Другой во всех смыслах видный фанат сборной "Эль Израелита" расхаживал по своему ряду, нацепив голову кондора. Когда он разводил руки в сторону, казалось, что еще чуть-чуть и он взлетит.

По полю летали футболисты. Отрабатывали скоростной выход из обороны в атаку. Один из четверых защитников, расположившихся на правой половине поля, получал из центрального круга мяч, и тут же низом возвращал его одному из двух полузащитников, стоявших рядом с центральным кругом на левой половине поля. Затем тот пасовал соседу, а тот длинной верховой передачей отправлял мяч на фланг. Там за дело брался другой дуэт. Правый или левый (каждую попытку фланг, куда прилетал мяч, менялся) полузащитник, чуть пробежав, отдавал мяч в самый край, где уже тут как тут был выбегавший из-за его спины фланговый защитник. Затем шел навес в штрафную площадь, где нападающие изгалялись над вратарем. Были и удары «ножницами», и изящные комбинации, когда игрок, к которому летел мяч, в последний момент пропускал его между ног, а форвард, стоявший за ним, тихонько посылал мяч в угол к расстройству одураченного вратаря.

ЧАЙ НЕ БЕДА?

Больше остальных усердствовал Паоло Герреро. Он мог и не попасть на чемпионат мира в России. Все из-за того, что в прошлом году после игры с Аргентиной у него в крови нашли бензоилэкгонин (продукт переработки кокаина). Футболист с адвокатом и примкнувшим к ним врачом-химиком уверяли, что всему виной чай с кокой. В ФИФА не учуяли беды и, дисквалифицировали игрока, на год. Паоло подал апелляцию. Ее частично удовлетворили, скостив наказание до шести месяцев с момента взятия пробы (30 ноября 2017). Перуанцы, обыгравшие к тому времени новозеландцев в матчах за право играть в России, внесли нападающего в заявку.

КАК С ГУСЯ ВАДА

Тут в дело вступила ВАДА и попросила футбольных чиновников увеличить срок дисквалификации. И ФИФА согласилось, но Герреро успешно опротестовал и это решение. Доказав, что чиновники совсем нюх потеряли, игрок в первом матче за сборную после перерыва забил дважды и утер нос недоброжелателям. Пострадавшей стороной оказалась соперница сборной России по группе — Саудовская Аравия (0:3)

В Химках Герреро тоже был хорош. Болельщики встречали каждый его гол громкими возгласами.

После тренировки нападающий перед журналистами не появился. Зато о нем корреспонденты поговорили с полузащитником Ренато Тапиа из голландского «Фейенорда».

- Мы давно (36 лет.- Авт.) не были на чемпионатах мира, - начал было он. - Наши старания дали плоды.

- Что значит для сборной Паоло Герреро?

- Он важнее для Перу, чем Лионель Месси для Аргентины. Наши последние результаты - во многом заслуга Паоло.

Поблагодарил Ренато и болельщиков, которые пришли поддержать его и товарищей.

- Мы все очень рады, что сегодня на тренировку пришли зрители, это очень приятно.

Болельщикам тоже жаловаться было не на что: после тренировки, длившейся почти два часа, игроки подошли к трибуне и похлопали всем, кто решился потратить пол-утра, чтобы добраться сперва до железнодорожной станции «Химки», а потом до стадиона. Следующая станция — Саранск. Там перуанцы могли бы устроить голевой пир на пару с датчанами.