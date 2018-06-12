Трампу и Киму советуют провести интернациональный демонтаж ядерного оружия

СЕГОДНЯ 13:20 2018-06-12T13:18:05+03:00

Изменить размер текста: A A

- Мы провели прекрасное время вместе. Отношения США и КНДР будут совершенно отличаться от того, что было до сих пор. Думаю, обе стороны будут удивлены результатами. На это потребовалось много доброй воли и труда. Денуклеаризация начнется очень-очень быстро, - объявил Дональд Трамп после долгих переговоров с Ким Чен Ыном в нейтральном Сингапуре.

Президент США назвал лидера КНДР "очень умным переговорщиком", показал ему свой кадиллак "Зверь" и даже пригласил в Белый дом.

- Мир увидит великие изменения. Хочу поблагодарить президента Трампа за то, что эта встреча состоялась, - заверил в ответ северокорейский вождь.

За событиями в Сингапуре второй день пристально следят в Женеве, где проходит конференция Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы с участием ведущих экспертов в сфере ядерной безопасности, сокращения вооружений и нераспространения ядерного оружия из России, США и других стран.

- Режимы контроля над ядерными вооружениями продолжают деградировать. Договор о ракетах средней и малой дальности находится под угрозой, поскольку Россия и США не в состоянии устранить взаимные претензии. Беспрецедентная за почти 5 десятилетий пауза в переговорах по стратегическим вооружениям продолжается, - напомнил президент Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор. - Среди новых проблем - выход США из ядерного соглашения с Ираном. В случае разрушения сделки через год-два Иран способен создать ядерный боезаряд для оснащения своих ракет. В этом отношении предоставленная информация о том, что Тегеран обманывал всех, ничего нового не дает. Главное, что в настоящее время все его практические действия контролируют сотрудники МАГАТЭ, по данным которых условия сделки полностью выполняются. Что касается КНДР, то предсказать перспективы урегулирования ядерного кризиса в настоящее время практически нельзя, можно только предполагать различные варианты, которые нам предстоит рассматривать на конференции.

По ее итогам эксперты составят план рекомендаций о том, как укрепить ядерную стабильность в мире и направят его мировым лидерам и ведущим международным организациям.

РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

"Утро надежды"

- Говорить о немедленной разрядке я бы не стал, но сегодня совершенно точно наступило утро надежды, - считает глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - Важно сохранить позитивный настрой, не допускать провокаций и взаимных оскорблений. Решение северокорейской проблемы возможно исключительно дипломатическим путем. И здесь важна не скорость, а результат, обеспечить который в полной мере может также реализация "дорожной карты" России и Китая. И, конечно, было бы логично вернуться к формату шестисторонних переговоров для гарантий мирного процесса вокруг КНДР.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Тарик РАУФ, советник в Офисе исполнительного секретаря Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, экс-руководитель Департамента МАГАТЭ по контролю и координации политики в области безопасности:

"Нужен интернациональный демонтаж"

- Только отказ обеих стран от ядерного оружия на Корейском полуострове может обеспечить долгосрочный мир и стабильность в этом регионе. Эксперты по ядерному оружию из Китая, России и США должны участвовать в процессе демонтажа Северной Кореей своего ядерного оружия и связанной с ним инфраструктуры. Только такой "интернациональный" демонтаж будет пользоваться доверием у международного сообщества. Необходимо провести встречу лидеров этих трех государств для того, чтобы установить технические параметры денуклеаризации КНДР. Следует поручить расположенной в Вене Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) проверку закрытия и демонтажа северокорейского ядерного испытательного полигона в Пунгери. После того, как КНДР демонтирует ядерные вооружения под наблюдением международной группы экспертов из Китая, России и США, на извлеченные высокообогащенные уран и плутоний могут быть распространены мониторинг и проверки Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Ни МАГАТЭ, ни ОДВЗЯИ не могут играть никакой роли в демонтаже КНДР ядерного оружия, поскольку их участие может привести к утечке информации о ядерных вооружениях, что нарушило бы статьи Договора о нераспространении ядерного оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп показал Киму своего «зверя». Итоги исторического саммита США-КНДР в Сингапуре

Небывалое случилось: президент США Дональд Трамп встретился со своим северокорейским коллегой. На нейтральной территории — в Сингапуре. Всего год назад Пхеньян проводил одно ракетно-ядерное испытание за другим, а Вашингтон стягивал к Корейскому полуострову ударные авианосные группировки. Всего полгода назад Штаты грозили обрушить на оппонента «огонь, какого не видел свет», а КНДР — дать достойный отпор (в том числе с использованием реакции неуправляемого расщепления урана) (подробности)