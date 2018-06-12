Путешествие в Нелидово: «Скажите спасибо, что я вас в хорошем городе высаживаю, а не посреди дороги»

СЕГОДНЯ 11:20 2018-06-12T12:34:20+03:00

Во Ржеве автобус остановился. Вышел водитель, сказал: Я дальше не поеду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нашего корреспондента, отправившегося в служебную командировку на рейсовом автобусе, высадили на полпути до места назначения [видео]

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Иногда мне жаль, что Москва - не резиновая и не вся Россия. Иногда - это, например, сегодня. Вчера, получив известие о погибших лошадях под Нелидово, решила отправиться на место. Купила билет на автобус. Восемьсот рублей - не три копейки, но зато отличный сервис. Автобус большой, хороший, с мягкими креслами, с кондиционером и портами для USB. Отходит от Тушинской автостанции. А там все переоборудовали, даже карточки принимают. Все модно и современно. Сижу, то сплю, то радуюсь и рассуждаю, чем Россия не Европа.

Однако Москва скоро закончилась и Европа вместе с ней. Во Ржеве автобус остановился. Вышел водитель, сказал: Я дальше не поеду. Вас всего четыре человека, везти мне вас невыгодно. Поэтому я поеду обратно в Москву. А вы, если хотите, на маршрутке добирайтесь.

- Как так, мы оплатили! - кричим мы в возмущении.

- Да вы на любой маршрутке доедете. Я же вас в хорошем городе высаживаю, а не посреди дороги, - отвечает водитель.

(Странно, действительно, что не посреди дороги).

- Да причём тут маршрутка, - снова возмущаемся мы, - мы же заплатили за этот автобус, за этот уровень сервиса.

Водитель гогочет. Ему понравилась наша реакция.

- Что, -говорит, - за барство за такое. Быстро вы к хорошему привыкли. А что, забыли, раньше до Нелидово вообще пазик ездил. Причём, за те же деньги. Так что, можно считать, я вас бонусом до Ржева в комфорте провез.

(В этом месте я вспомнила, что ещё раньше люди на лошадях и повозках добирались).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/655203" frameborder="0"></iframe> Корреспондента КП Евгению Коробкову высадили из междугороднего автобуса на полдороги."Я дальше не поеду. Вас всего четыре человека, везти мне вас невыгодно. Поэтому я поеду обратно в Москву" - заявил водитель огорошенным пассажирамЕвгения КОРОБКОВА

Но мы злые, все равно не унимаемся. Дайте, - говорим, - телефон перевозчика. Этого вашего ООО мобил трак центр. Мы будем жаловаться.

- А жалуйтесь, - машет рукой шофёр, - все равно не дозвонитесь. Выходной, слава богу, сегодня.

И не поспоришь. Тут тебе не Москва. Вышли. На улице дождь. До Нелидово - ещё километров сто. В маршрутку, правда, вскоре посадили. Маршрутка полная, набита тюками, женщинами в паранжах, запахом носков и нижнего белья. С крыши капает. Куда едем- тоже непонятно. С трассы свернули, скачем по кочкам. Но грех роптать. Главное - едем. Да и денег с нас не взяли. Бонусом.