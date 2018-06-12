Оксана Акиньшина рассказала, почему она не живет со старшим сыном

СЕГОДНЯ 13:30 2018-06-12T13:38:57+03:00

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В январе 2017 года Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз: актриса родила дочь Эмму. Как только девочке исполнилось три месяца, артистка переехала с мужем и младшими детьми в Европу. 31-летняя Акиньшина и ее супруг, продюсер Арчил Геловани, решили отдать среднего сына Костю учиться в частную школу в Швейцарии. В четыре года Константин стал учеником одного из лучших учебных заведений Европы. Сейчас мальчику пять с половиной лет и, судя по всему, он продолжит учебу в Швейцарии. Между тем, старший сын актрисы, девятилетний Филипп, которого Акиньшина родила в браке с бизнесменом Дмитрием Литвиновым, остался жить в России. Почему так случилось, Оксана рассказала в откровенном интервью во время фестиваля «Кинотавр» в Сочи, куда она приехала вместе с мужем. По словам Оксаны, причина – в здоровье ребенка.

- Филипп живет в Петербурге с моей мамой. У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить, - рассказала актриса в интервью журналу «ОК!».

Оксана впервые заговорила и о дочке – долгое время она скрывала даже то, как зовут ее наследницу. Как признается актриса, она не сразу приняла девочку – примерно полгода у нее были проблемы, она не ощущала себя матерью маленькой Эммы.

- Я не понимала, что мне с ней делать. Первые полгода были очень тяжелые, я просто не могла ее принять. – говорит Акиньшина. - У меня было ощущение, что я впервые родила, что это мой первый ребенок, - возможно, потому, что у меня в первый раз была няня с самого начала. С мальчиками я справлялась сама, первые год-полтора точно. А вот Эмми я даже искупать нормально не могла. А потом я как-то осталась с ней одна, и всё… Она невероятная, нереальная! Кукла. Она ржачная, шкет такой, настоящая грузинская телка просто — всегда в образе. Мужиков она порвет, я в этом смысле спокойна на сто процентов. Она с десяти месяцев уже такая женщина, сумки надевает.

akinshok2013 Оксана с сыном Костей и дочкой Эммой

Последний год актриса жила тихой семейной жизнью в Швейцарии, где учится ее сын Костя. В элитное учебное заведение мальчик попал благодаря старшему брату – сыну Арчила Геловани от первого брака.

- Так случилось, что старшего сына мужа пригласили туда после того, как он выиграл олимпиаду по математике. Но, к сожалению, его не отпустила мама. В этой школе заинтересовались генами нашей семьи. Арчил говорит: «Вы еще младшего нашего не видели», - рассказывает Оксана. - И они в качестве эксперимента предложили привезти Константина на семестр, что вообще не в их практике - туда попасть в принципе невозможно, даже за очень большие деньги. Вот мы собрались и приехали. А через семестр они попросили нас остаться.

Размеренная жизнь в Европе Оксане не совсем по вкусу, но ради детей она смирилась с тем, что ей пришлось оставить съемки и светскую жизнь в Москве.

- Если честно, я до сих пор не адаптировалась, очень хочу назад, но пока это невозможно, - признается Акиньшина. - Там дети в безопасности. Это такая олигархическая деревня в Альпах, наверху, — там горные лыжи, подъемники… Там, в Швейцарии, конечно, невозможно все время находиться. Не знаю, что будет в следующем году, вряд ли я уже соглашусь на такие «посиделки». Это просто день сурка какой-то, с ума сойти можно.

Частная школа La Garenne International School расположена в швейцарских Альпах, в небольшом курортном городке Виллар-сюр-Оллон, популярном среди туристов-горнолыжников. Учебное заведение выглядит необычно: вместо привычных корпусов там – деревянные шале. В школе обучается всего 80 детей из всех стран мира, в каждом классе – не больше 12 учеников. Обучение ведется на двух языках – французском и английском, по желанию дети могут выбрать еще и любой другой иностранный язык. Большое внимание уделяется спорту, кроме горных лыж сын звезды Константин занимается теннисом и баскетболом.

akinshok2013 Сын Оксаны Акиньшиной Костя в форме швейцарской частной школы La Garenne

Ученикам La Garenne предоставляется выбор - они могут жить прямо в школе (как в пансионе) или только приходить на занятия. Оксана и Арчил выбрали второй вариант, сын живет с ними, родители каждый день приводят его на занятия и забирают после уроков. Оксана посещает все спортивные тренировки Кости и наблюдает за его занятиями на теннисном корте.

Стоимость обучения в La Garenne составляет 66 тысяч швейцарских франков (56 тысяч 800 евро или 4 миллиона 200 тысяч рублей) за один учебный год. Кроме того, родители оплачивают стоимость школьной формы и вступительный взнос (около 1800 евро).

Напомним, Оксана Акиньшина и Арчил Геловани поженились в 2012 году. Тогда же, четыре года назад, Оксана родила супругу сына Костю. Выйдя замуж за Геловани, актриса отказалась от светской жизни и перестала посещать вечеринки, которые она раньше так любила. В юности Акиньшина встречалась с актёром Алексеем Чадовым. Потом у нее был бурный роман с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Эти отношения продолжались до 2007 года, когда Оксана познакомилась со своим первым мужем — Дмитрием Литвиновым, гендиректором пиар-компании «Планета-Информ».