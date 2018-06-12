Владимир Путин: Позвольте предложить тост за нашу прекрасную Родину

СЕГОДНЯ 15:30 2018-06-12T15:31:26+03:00

Мы чествуем сегодня свою родную страну, и нас объединяют самые светлые, самые тёплые чувства к России, - обратился к собравшимся Владимир Путин Фото: REUTERS

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Торжественный прием в честь Дня России каждый год собирает на Ивановской площади Кремля более тысячи приглашенных и проходит, как хороший футбольный матч, в любую погоду. В этом году ему не помешали ни дождь, ни ветер.

- Мы чествуем сегодня свою родную страну, и нас объединяют самые светлые, самые тёплые чувства к России, - обратился к собравшимся Владимир Путин. - Для нас Россия, Родина – гораздо больше, чем место, где мы родились, где живём. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями и нравственными устоями. И эта невидимая, но прочная нить соединяет все поколения.

За спиной президента по традиции стояли лауреаты государственной премии, только что получившие свои награды в Георгиевском зале.

- Мы хорошо знаем, как богата Россия умными, талантливыми, смелыми людьми, - продолжил Путин. - Яркое подтверждение этому – работы наших лауреатов. Путь, пройденный нашей страной, показывает: мы умеем творить и созидать, умеем мечтать, не успокаиваться на достигнутом, быть сильными и вместе добиваться поставленных целей. Позвольте предложить тост за нашу прекрасную Родину, за благополучие всех граждан нашей страны.

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