2018-06-12T15:31:26+03:00
Политика

Владимир Путин: Позвольте предложить тост за нашу прекрасную Родину

В Кремле прошел торжественный прием в честь Дня России
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
Поделиться:
Мы чествуем сегодня свою родную страну, и нас объединяют самые светлые, самые тёплые чувства к России, - обратился к собравшимся Владимир ПутинМы чествуем сегодня свою родную страну, и нас объединяют самые светлые, самые тёплые чувства к России, - обратился к собравшимся Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Торжественный прием в честь Дня России каждый год собирает на Ивановской площади Кремля более тысячи приглашенных и проходит, как хороший футбольный матч, в любую погоду. В этом году ему не помешали ни дождь, ни ветер.

- Мы чествуем сегодня свою родную страну, и нас объединяют самые светлые, самые тёплые чувства к России, - обратился к собравшимся Владимир Путин. - Для нас Россия, Родина – гораздо больше, чем место, где мы родились, где живём. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями и нравственными устоями. И эта невидимая, но прочная нить соединяет все поколения.

За спиной президента по традиции стояли лауреаты государственной премии, только что получившие свои награды в Георгиевском зале.

- Мы хорошо знаем, как богата Россия умными, талантливыми, смелыми людьми, - продолжил Путин. - Яркое подтверждение этому – работы наших лауреатов. Путь, пройденный нашей страной, показывает: мы умеем творить и созидать, умеем мечтать, не успокаиваться на достигнутом, быть сильными и вместе добиваться поставленных целей. Позвольте предложить тост за нашу прекрасную Родину, за благополучие всех граждан нашей страны.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Владимир Путин: Когда есть такие люди, наше будущее надёжно обеспечено. Всё будет хорошо!

Президент вручил в Кремле государственный премии в честь Дня России (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Новости 24
Путин вручил выдающимся деятелям Государственные премии за 2017 год
Макрон обвинил Италию в безответственности из-за ситуации с мигрантами
В ВСУ заявили о неготовности к войне с Россией
Пригородный поезд сошел с рельсов во Франции: пострадали семь человек
Лавров считает позитивным сам факт встречи Трампа и Ким Чен Ына
Следователи вновь допрашивают Нетаньяху по делу о коррупции
Во ФСИН рассказали, какие специалисты наиболее востребованы в тюрьме
Запросы о пропавшем в Афганистане советском летчике отправлены властям России и в США
Умер Яков Бранд - известный кардиохирург и телеведущий
Рябков заверил, что Россия ответит на незаконные санкции США
Облсовет Одессы принял оставку Марии Гайдар
Путин поздравил граждан страны с Днем России
Киев обратился в суд ООН, обвинив Россию в финансировании терроризма
Космонавт Артемьев поздравил соотечественников с Днем России с борта МКС
Украина потребовала от DW убрать формулировку о "гражданской войне" в Донбассе
Елизавета II направила Путину поздравление с Днем России
СМИ сообщают о скорой отставке премьер-министра Грузии
Япония успешно запустила ракету с разведывательным спутником
США предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию
СМИ узнали, что миланский "Интер" предложил "Спартаку" 47 миллионов евро за Промеса
"Какие санкции?": На Украине придумали, как победить Россию