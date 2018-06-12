Рэпер L’One: В следующем году я выпущу свой последний альбом

СЕГОДНЯ 16:30 2018-06-12T17:32:07+03:00

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У клипов рэпера L'One (Леван) миллионы просмотров в YouTube, трек "Все танцуют локтями" стал католизатором российского рэпа в 2013 году, а теперь артист еще и наставник по направлению рэпа в проекте KFC Battle, региональный полуфинал которого прошел 12 июня в Уфе. Перед выступлением "Комсомольская правда" поговорила с Леваном о широких штанах и золотых цепях, о записи альбома на всех континентах и Чемпионате мира по футболу.

- Леван, KFC Battle - это шанс для молодых исполнителей. Вы с какого возраста стали пробовать читать рэп?

- Это был 1998 год. Рэп в моей жизни появился практически одновременно с баскетболом. На тот момент Национальная баскетбольная ассоциация культировала в США за счет своих игроков, которые приезжали на игры в золотых цепях, зацепило, что они играют в баскетбол и слушают эту музыку. Рэп музыка была на глобальном уровне, а мне 13 лет, меня захлестнула эта волна, стал носить широкие штаны. Тогда же и начал пробовать читать, писать рэп.

- Участвовали ли вы сами в каких-то конкурсах? Была ли тогда такая возможность, как сейчас в KFC Battle?

- Нет. Вот такого глобального движения не было. Существовали узконаправленные музыкальные фестивали, которые специализировались на рэпе, битбоксе, брейк дансе. Но кроме диплома участники ничего не получали.

- Кто из рэперов был для вас тогда примером? Кто формировал ваш собственный стиль?

- Сложно что-то говорить о 1998, 2000 годах. Мне нравился Нас. А я сам так часто менял стиль, не зацикливаясь на чем-то одном, что нельзя сказать, что мой стиль сформировался под влиянием какого-то одного артиста. Я брал от многих понемногу. Также я экспериментирую с жанрами, пробую рок, исполнение с симфоническим оркестром.

- Какой трек стал фартовым, после которого вы поняли, что вы популярны и теперь темпы сбавлять нельзя?

- Здесь к гадалке не ходи, "Все танцуют локтями". Это песня, которая стала католизатором впринципе для российского рэпа. До этого момента - до 2012 года - рэп в России был другим. Это было просто махание рукой. Первое время русская аудитория воспринимала меня в штыки, потому что это было что-то новое - под рэп предлагалось танцевать, что было непонятно. Но сейчас мы видим, что под рэп только и танцуют.

- А вообще сложно быть наставником? Учить? Ведь даже в KFC Battle у каждого участника уже своя философия, свой взгляд на музыку.

- Вообще-то я не очень люблю учить. Я, наверное, для кого-то являюсь примером, но я обычный человек, с изъянами. Примером быть очень сложно - это большая ответственность за сказанное, за поведение. Конечно, я этой ответственности не боюсь, но если быть примером, то хорошим.

- Вы уже общались с нынешними участниками?

- Еще нет. Идет только первый этап, во втором я им дам задание. А уже после полуфинала я выберу 8 человек, которые приедут в Москву, где я буду посещать их репетиции. Давать им какие-то советы...

- Кстати, о советах. Если вспоминать по прошлым годам, что участникам реально не хватает для того, чтобы в рэпе стать топовыми? О чем они у вас спрашивают, какие советы вы им давали?

- В большинстве спрашивают не о самой музыке, не о создании песен, а о гастролях, работе на студии, съемках видеоклипов. Просто они с этим сталкиваются намного реже, чем я.

- А что проект дает лично вам?

- Энергию. Вдохновение. Это же примеры простых пацанов, которые из ниоткуда, а хотят туда - высоко. Я был в такой же ситуации, как они. Только у меня не было возможности поработать на тот момент с крутыми артистами. Получить их советы. Поэтому у нынешних участников еще больше шансов. И они реально видят во что это может трансформироваться. Сейчас они видят, что артист благодаря одному клипу может взлететь до высот. Я рад, что они могут воспользоваться такими возможностями.

- В своем Инстаграме вы писали, что спите меньше 4 часов, пытаетесь успеть все. Какие проекты готовите, чем в ближайшее время порадуете своих фанатов?

- Сегодня я летел из Москвы в Уфу и спал вообще 1,5 часа в самолете. Самый мой главный проект сейчас - это выступление в "Олимпийском" 8 ноября. А еще я затеял одну авантюру - запись альбома на всех континентах, в том числе и в местах силы для меня - например, в Якутии, где я рос. После того, как мы запишем этот альбом, будем претендовать на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса - до меня ни один музыкант в мире такого не делал. А в следующем году я выпущу последний альбом проекта L’One...

- И?

- И расскажу, что будет дальше.

- В предверии Чемпионат мира по футболу хочу спросить у вас, как фаната, планируете ли посетить какие-то матчи на стадионах?

- В июле я посещу матч в Самаре. К сожалению, работы много, но по возможности я буду смотреть матчи Чемпионата мира по футболу. Я бы с удовольствием посетил больше матчей, но работа. В каждой команде я знаю игроков, кого-то лично. Поэтому я бы с удовольствием посетил бы даже матчи не самых топовых сборных мира, как Мексика или Перу.

- За кого будете болеть?

- Безусловно за сборную России. Но еще и за сборную Бразилии, Франции.

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