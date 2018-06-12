KFC Battle Fest: Уфа отметила 444-летие города с L'One

СЕГОДНЯ 17:19 2018-06-12T17:29:46+03:00

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Молодежь Уфы 12 июня отмечала сразу несколько праздников - 444-летие города, День России и День башкирского национального героя Салавата Юлаева. Одной из главных площадок празднования стал KFC Battle Fest, который проходил на территории "Уфа-Арена".

Здесь собрались самые талантливые и активные ребята, которые на протяжении нескольких недель боролись за выход в полуфинал проекта KFC Battle Fest. Направлений несколько: спорт, творчество. Наставником по футболу стал Александр Кержаков, по стритболу - баскетболист Тимофей Мозгов, по вокалу - певец Егор Крид, по рэпу - исполнитель L’One, по блогерству - Эни Мей, по киберспорту - Ярослав "NS" Кузнецов.

Уфа - один из самых спортивных городовФото: предоставлено организаторами

- Проект растет с каждым годом, развиваться можно в разных направлениях, присоединились участники из 7 стран СНГ. В настоящее время - 1254 участника. Кто-то идет в блогеры - это, конечно, новые тренды, - сказал наставник по рэпу L’One. - И поверьте, быть примером не легко, но я постараюсь дать начинающим все нужные знания.

Как можно было попасть в проект? Отправить видео-заявку на сайт и побороться за главный приз - 1 млн рублей и поездку в Европу. Для этого не нужно быть профессионалом, проект как раз дает отличный старт для собственного творчества и спортивного развития.

- Уфа - один из самых спортивных городов. У нас много площадок для пляжного волейбола, воркаута, хоккейных коробок - мы занимаем первое место в Приморском федеральном округе. В ближайшие пять лет будет развернута масштабная программа по строительству площадок для молодого поколения, - сказал на церемонии открытия фестиваля мэр Уфы Ирек Ялалов. - Советую уфимцам заниматься спортом, в свои 57 лет я в неплохой спортивной форме, потому что я и сам занимался греко-римской борьбой. И я хоть сейчас готов выступить на воркаут-площадке.

Уфа отметила 444-летие города с L'OneФото: Предоставлено организаторами

В это же время воркаут-площадка заполнилась парнями, которые стали демонстрировать свои умения. Ажиотаж был и возле баскетбольных колец. В распоряжении молодежи также были интерактивные зоны, девушки оставляли записи на "Стене желаний", а самые любопытные участвовали в квесте "Клаустрофобия". Самый большой интерес был к региональным финалам Чемпионатов KFC по футболу и стритболу.

Фестиваль также объединил все молодежные тренды, одни из них - блоги. Все желающие могли получить автографы у своих кумиров, в частности у блогера со стремительно растущей фан-базой - у Anny May.

Ближе к вечеру на сцене началась шоу-программа, где выступили местные молодые артисты, танцевальные коллективы, победители прошлого года KFC Battle. Но и это еще не все, из Москвы прилетели специальные гости - победительница Новой фабрики звезд Гузель Хасанова, певица Клава Кока, а завершит концерт рэпер L’One.

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