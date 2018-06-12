2018-06-12T20:09:49+03:00
Звезды

Никита Джигурда собирается баллотироваться в мэры Москвы

Шоумен заявил в Инстаграме о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост столичного градоначальника [видео]
Ирина СУХАНОВА
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Шоумен Никита Джигурда решил баллотироваться на пост мэра МосквыШоумен Никита Джигурда решил баллотироваться на пост мэра МосквыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Скандально известный шоумен Никита Джигурда заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы. Об этом артист сообщил на своей странице в Инстаграме. Никита снял и разместил в соцсети видеоролик, в котором он рассказал о своих потенциальных избирателях - людях, которые, по его мнению, придут на участки и проголосуют за него.

– От "джигурдизма" не будет вреда. "В мэры Москвы идет Никита Джигурда", - написал актёр в соцсетях.

Как считает Джигурда, его целевая аудитория - «миллионы московских мужчин, ущемлённых в своих правах и достоинствах. Мужчины — рыцари, джигиты». А настоящие мужчины, по словам Никиты, не могут обойтись без коня, то есть без машины. Автомобилистов, по мнению Джигурды, буквально "выдавили" из столицы пешеходными улицами. И этот пункт он собирается сделать основным в своей предвыборной программе.

– Москва - моя любовница, - амбициозно заявляет шоумен и добавляет, что больше не может терпеть то, что творится на московских улицах.

– Я знаю, что шансов выиграть у меня не много, но кто-то должен сказать вслух то, что говорят многие-многие люди, - утверждает эпатажный артист.

Фолловеры Джигурды неоднозначно отнеслись к его заявлению. Некоторые иронизируют- мол, теперь осталось выдвинуться в мэры другому артисту-скандалисту - Алексею Панину, известному любителю животных и защитнику прав нудистов.

Напомним, выборы мэра российской столицы состоятся 9 сентября. К слову, неизвестно, как именно Никита Джигурда собирается баллотироваться на пост столичного градоначальника, ведь ещё недавно сообщалось, что у актера нет российского гражданства. Многие годы Никита живет в Москве по украинскому паспорту, регулярно продляя разрешение на пребывание в нашей стране. В 2016 году, когда у шоумена возникли проблемы в семье, и его жена, фигуристка Марина Анисина, перестала заниматься его документами и решать вопрос с его регистрацией, Джигурду едва не депортировали из России. Так что вопрос о том, будет ли Никита действительно участвовать в выборах, или это заявление - его очередная пиар-акция, остаётся открытым.

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В мэры Москвы идёт Никита Джигурда!#джигурда #выборы2018 #мэр #мера #москва
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