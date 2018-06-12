2018-06-12T23:32:25+03:00
Общество

Грандиозный салют прогремел в честь Дня России

По традиции он стал красочным завершением всех праздничных мероприятий [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Салют в Москве по традиции стал кульминацией торжеств, посвященных Дню России.Салют в Москве по традиции стал кульминацией торжеств, посвященных Дню России.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Во вторник, 12 июня, наша страна отмечает национальный праздник - День России. Причем по традиции красочным завершением всех торжеств стал грандиозный салют на Красной площади в Москве.

По всей стране в праздничных мероприятиях приняли участие более 7 миллионов человек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По всей стране в праздничных мероприятиях приняли участие более 7 миллионов человек.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 22:00 мск после праздничного концерта на главной площади страны, в котором приняли участие многие звезды отечественной эстрады, было произведено несколько сотен залпов из установок, которые расположились рядом с Большим Москворецким мостом.

Небо над столицей озарилось всеми цветами радуги Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Небо над столицей озарилось всеми цветами радугиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стоит отметить, что запуски производились и на других площадках столицы.

granikromangranikroman
#деньроссии #12июня #краснаяплощадь #салют
1 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Кроме того, наблюдали праздничный фейерверк также и жители других российских городов. Россияне активно делятся фотографиями увиденного в социальных сетях.

mariya_11tmariya_11t
Сегодня мы праздновали не только День России , но и День Города! С Днём рождения, Уфа! _________________________________________ #ДеньРоссии #деньгорода #деньрождения #Уфа #потомучтоуфалюбимыйгород #праздник #салют #столица #счастье #позитив #настроение
3 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
kazan_lookkazan_look
Прекрасное завершение праздника 12 июня #казань
117 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
iggs_izhevskiggs_izhevsk
#12июня #салют#ижевск
2 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в День России по всей стране прошло множество мероприятий, включая концерты, патриотические фестивали и шествиях. По данным МВД РФ, в общей сложности в праздновании приняли участие более шести миллионов россиян.

ketyzhal63ketyzhal63
..#салют #деньроссии #спраздником
5 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
julia.bezzubtsevajulia.bezzubtseva
С Днем России!
8 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Наталья Поклонская: «Про Николая Второго впервые услышала в пять лет. Мне бабушка рассказала, что он наш святой государь»
Депутат Госдумы в эфире Радио «КП» рассказала о скандале с Императорским домом Романовых, развеяла мифы о своем «царебожии» и ответила на вопросы журналиста Максима Шевченко
Геннадий Онищенко: Не надо путать кислое с пресным и... абсурдизировать "молочный" контроль!
Экс-главсанврач страны, а ныне первый замглавы Комитета Госдумы по науке и образованию едва не бросил трубку, говоря о том, почему мы решили снова принять белорусскую продукцию
Новости 24
Спецпрокурор Мюллер предложил схему защиты документов по «российскому делу»
Порошенко заявил о планах получать голубое топливо из Трансанатолийского газопровода
«Тучи сгущаются»: Глава МВФ предупредила об угрозах для мировой экономики
Джордж Буш-старший стал первым экс-президентом США, дожившим до 94 лет
Эрдоган: Турция готова применять С-400 в случае необходимости
Внешний долг украинского банковского сектора приблизился к 6 миллиардам долларов
Больше 6 миллионов человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня России
Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса по всему миру
В Париже освободили захваченных заложников и задержали злоумышленника
Глава МВД Украины предложил отказаться от "Минска-2"
Скопье и Афины договорились об официальном наименовании Македонии
Боец ММА Джефф Монсон получил российский паспорт
В Турции запустили газопровод в обход России
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2018 году
Китайский рыбак выловил рыбу-голубя
В ЛНР заявили, что украинские силовики подводят технику к линии соприкосновения
В Париже неизвестный захватил заложников
Стала известна дата прощания с кардиохирургом Яковом Брандом
Климкин назвал поданный в суд ООН меморандум против РФ «подарком» в День России
В МИД России пообещали запомнить введение «праздничных» санкций США
Зятя короля Испании приговорили к пяти годам и 10 месяцам тюрьмы
При авиаударе коалиции США в Сирии погибли 12 человек
Путин в среду примет участие в заседании конгресса ФИФА
Путин вручил выдающимся деятелям Государственные премии за 2017 год