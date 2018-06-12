Грандиозный салют прогремел в честь Дня России
Во вторник, 12 июня, наша страна отмечает национальный праздник - День России. Причем по традиции красочным завершением всех торжеств стал грандиозный салют на Красной площади в Москве.
По всей стране в праздничных мероприятиях приняли участие более 7 миллионов человек.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В 22:00 мск после праздничного концерта на главной площади страны, в котором приняли участие многие звезды отечественной эстрады, было произведено несколько сотен залпов из установок, которые расположились рядом с Большим Москворецким мостом.
Небо над столицей озарилось всеми цветами радугиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Стоит отметить, что запуски производились и на других площадках столицы.
Кроме того, наблюдали праздничный фейерверк также и жители других российских городов. Россияне активно делятся фотографиями увиденного в социальных сетях.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в День России по всей стране прошло множество мероприятий, включая концерты, патриотические фестивали и шествиях. По данным МВД РФ, в общей сложности в праздновании приняли участие более шести миллионов россиян.