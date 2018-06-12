Грандиозный салют прогремел в честь Дня России

12 Июнь 23:28 2018-06-12T23:32:25+03:00

Салют в Москве по традиции стал кульминацией торжеств, посвященных Дню России. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По традиции он стал красочным завершением всех праздничных мероприятий [видео]

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Во вторник, 12 июня, наша страна отмечает национальный праздник - День России. Причем по традиции красочным завершением всех торжеств стал грандиозный салют на Красной площади в Москве.

По всей стране в праздничных мероприятиях приняли участие более 7 миллионов человек.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 22:00 мск после праздничного концерта на главной площади страны, в котором приняли участие многие звезды отечественной эстрады, было произведено несколько сотен залпов из установок, которые расположились рядом с Большим Москворецким мостом.

Небо над столицей озарилось всеми цветами радугиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стоит отметить, что запуски производились и на других площадках столицы.

Кроме того, наблюдали праздничный фейерверк также и жители других российских городов. Россияне активно делятся фотографиями увиденного в социальных сетях.

mariya_11t Сегодня мы праздновали не только День России , но и День Города! С Днём рождения, Уфа! _________________________________________ #ДеньРоссии #деньгорода #деньрождения #Уфа #потомучтоуфалюбимыйгород #праздник #салют #столица #счастье #позитив #настроение

kazan_look Прекрасное завершение праздника 12 июня #казань

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в День России по всей стране прошло множество мероприятий, включая концерты, патриотические фестивали и шествиях. По данным МВД РФ, в общей сложности в праздновании приняли участие более шести миллионов россиян.