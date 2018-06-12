2018-06-12T22:37:28+03:00
Общество

Больше 6 миллионов человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня России

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, нарушений общественного порядка и ЧП во время торжеств не было
Екатерина БОЛГОВА
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В праздничных мероприятиях по случаю Дня России приняли участие более 6 млн человекВ праздничных мероприятиях по случаю Дня России приняли участие более 6 млн человекФото: REUTERS
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Во вторник, 12 июня, больше шести миллионов россиян приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"12 июня, по состоянию на 20:30 мск, во всех регионах страны в праздничных мероприятиях - шествиях, концертах и фестивалях, - приняли участие свыше 6 млн человек", - сказала Волк.

Она отметила, что для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан при проведении торжественных мероприятий были привлечены сотрудники МВД России, Росгвардии, представители народных дружин, российского казачества и сотрудники частных охранных организаций.

"Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено", - добавила официальный представитель МВД, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России. Глава государства подчеркнул, что силу и славу страны своим трудом и достижениями утверждают именно современники.

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