Больше 6 миллионов человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня России
Во вторник, 12 июня, больше шести миллионов россиян приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"12 июня, по состоянию на 20:30 мск, во всех регионах страны в праздничных мероприятиях - шествиях, концертах и фестивалях, - приняли участие свыше 6 млн человек", - сказала Волк.
Она отметила, что для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан при проведении торжественных мероприятий были привлечены сотрудники МВД России, Росгвардии, представители народных дружин, российского казачества и сотрудники частных охранных организаций.
"Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено", - добавила официальный представитель МВД, передает ТАСС.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России. Глава государства подчеркнул, что силу и славу страны своим трудом и достижениями утверждают именно современники.