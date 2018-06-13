Галина Говорухина: Станислав Сергеевич прекрасно себя чувствует
Некоторые СМИ сообщили о смерти прекрасного режиссера, депутата Государственной Думы 82-летнего Станислава Говорухина. Эту новость, к радости для всех, кто любит и ценит его творчество, вскоре опровергли. Станислав Сергеевич жив, и, согласно народной примете, будет жить долго.
«КП» удалось поговорить с его женой, Галиной Борисовной, которая присматривает за мужем. По ее словам, не проверенная информация заставила горюющих родных Станислава Сергеевича срочно собираться в Москву.
- Я вам хочу сказать одно: ну хорошо я, мне смешно было, потому что человек дольше проживет, что называется… Мне родственников жалко и друзей. Один уже взял билет, летит из Германии…
Галина Борисовна Говорухина
- Скажите, как Станислав Сергеевич себя чувствует?
- Да прекрасно он себя чувствует. Он умный мужик. Он все знает. Что его любят, ценят. Но ни с кем разговаривать не хочет.
- Мы его очень любим, скажите. Мы переживаем и желаем быстрейшего выздоровления.
- Спасибо. Мне жалко просто друзей, близких и родственников. Его сестре 86 лет. Она чуть не сошла с ума в Казани.
- А вы с ней уже созвонились, что все в порядке, сказали?
- Ну да. Но чего мне это стоило...
- Галина Борисовна, вы, главное, берегите себя и режиссера. Он рядышком с вами, да?
- Нет, я вышла на балкон, здесь связь плохая.
Галина Говорухина. Фото из семейного архива.
- Скажите, он не курит сейчас хоть? А то он всегда с трубкой.
- Иногда просит сигаретку. Но…
- Вы не давайте ему, не давайте.
- Хорошо.
- Я слышу голос Станислава Сергеевича.
- Нет. Это Катюша – его продюсер. Она привезла ему материал для отсмотра.
- Так он работает?
- Он сейчас не снимает. Но он - худрук. Вот они нашли хорошего режиссера – Худяков. Катя привезла на отсмотр материал.
- Давайте я тоже чего-нибудь привезу на отсмотр Станиславу Сергеевичу. А вы знаете, что это я его уговорил продолжить снимать кино…
- Девушку 18-летнюю, красавицу.
- Можно девушку привезти?
- Нам на отсмотр девушку можно (смеется).
- Как аппетит, скажите. Аппетит нормальный?
- Скажи, как аппетит? (обращается к Говорухину - Ред.) Аппетит хороший (смеется).
- Спасибо, Галина Борисовна, уверен, все будет хорошо. Привет Станиславу Сергеевичу от «Комсомолки».
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