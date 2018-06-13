Галина Говорухина: Станислав Сергеевич прекрасно себя чувствует

СЕГОДНЯ 17:06 2018-06-13T17:22:50+03:00

Жена замечательного режиссера сейчас находится с ним, а сам режиссер занят работой [аудио]

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Некоторые СМИ сообщили о смерти прекрасного режиссера, депутата Государственной Думы 82-летнего Станислава Говорухина. Эту новость, к радости для всех, кто любит и ценит его творчество, вскоре опровергли. Станислав Сергеевич жив, и, согласно народной примете, будет жить долго.

«КП» удалось поговорить с его женой, Галиной Борисовной, которая присматривает за мужем. По ее словам, не проверенная информация заставила горюющих родных Станислава Сергеевича срочно собираться в Москву.

- Я вам хочу сказать одно: ну хорошо я, мне смешно было, потому что человек дольше проживет, что называется… Мне родственников жалко и друзей. Один уже взял билет, летит из Германии…

Галина Борисовна Говорухина 00:00 00:00

- Скажите, как Станислав Сергеевич себя чувствует?

- Да прекрасно он себя чувствует. Он умный мужик. Он все знает. Что его любят, ценят. Но ни с кем разговаривать не хочет.

- Мы его очень любим, скажите. Мы переживаем и желаем быстрейшего выздоровления.

- Спасибо. Мне жалко просто друзей, близких и родственников. Его сестре 86 лет. Она чуть не сошла с ума в Казани.

- А вы с ней уже созвонились, что все в порядке, сказали?

- Ну да. Но чего мне это стоило...

- Галина Борисовна, вы, главное, берегите себя и режиссера. Он рядышком с вами, да?

- Нет, я вышла на балкон, здесь связь плохая.

Галина Говорухина. Фото из семейного архива.

- Скажите, он не курит сейчас хоть? А то он всегда с трубкой.

- Иногда просит сигаретку. Но…

- Вы не давайте ему, не давайте.

- Хорошо.

- Я слышу голос Станислава Сергеевича.

- Нет. Это Катюша – его продюсер. Она привезла ему материал для отсмотра.

- Так он работает?

- Он сейчас не снимает. Но он - худрук. Вот они нашли хорошего режиссера – Худяков. Катя привезла на отсмотр материал.

- Давайте я тоже чего-нибудь привезу на отсмотр Станиславу Сергеевичу. А вы знаете, что это я его уговорил продолжить снимать кино…

- Девушку 18-летнюю, красавицу.

- Можно девушку привезти?

- Нам на отсмотр девушку можно (смеется).

- Как аппетит, скажите. Аппетит нормальный?

- Скажи, как аппетит? (обращается к Говорухину - Ред.) Аппетит хороший (смеется).

- Спасибо, Галина Борисовна, уверен, все будет хорошо. Привет Станиславу Сергеевичу от «Комсомолки».