«Тест на ВИЧ: Экспедиция»: III Всероссийская акция Минздрава стартовала в Петропавловске-Камчатском

СЕГОДНЯ 17:20 2018-06-13T17:30:06+03:00

Акция направлена на информирование граждан по вопросам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию.

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12 июня, в День России, в Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное открытие Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Акция, проводимая Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), направлена на информирование граждан по вопросам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай, заместитель председателя Правительства Камчатского края Валерий Карпенко, министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко.

В приветственном слове Олег Салагай поздравил всех с началом акции и подчеркнул значимость открытия Всероссийской акции в Камчатском крае, так как именно отсюда начинается наша страна:

– Камчатский край активно работает на направлении профилактики ВИЧ, здесь увеличивается охват тестированием, следовательно, увеличивается охват АРВ-терапией. Особенно хочется отметить, что 100% беременных женщин с положительным ВИЧ-статусом охвачено антиретровирусной терапией, что позволяет им в будущем родить здоровых детей.

Заместитель председателя Правительства Камчатского края Валерий Карпенко отметил:

– Мы непозволительно мало говорим об этой болезни. К сожалению, в России ВИЧ развивается, как и во всех странах, и в ряде случаев не всегда удается справиться, спасти человека. С помощью этой акции мы надеемся привлечь внимание людей с рискованным поведением, чтобы они понимали опасность для себя и других людей. И мы приложим все усилия совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации, чтобы эта болезнь ушла навсегда из Камчатского края.

Министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко обратила внимание участников церемонии, что в следующем году исполняется тридцать лет с момента создания службы в Российской Федерации, следовательно, и в Камчатском крае.

– За эти годы очень много сделано, мы создали хорошую службу, способную выполнять все поставленные перед ней задачи, которая обеспечена всем необходимым, начиная от высококвалифицированных специалистов и завершая медикаментами и всеми необходимыми материалами, – рассказала Татьяна Лемешко. – Но этого мало. Главное, чтобы население было заинтересовано в ежегодном обследовании, регулярном тестировании, участии в подобных акциях как общероссийского, так и краевого масштаба.

Главная задача акции - привлечь население к регулярному обследованию.

В ходе мероприятия состоялась торжественная передача флага региона организаторам акции в знак участия Камчатского края в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». После Камчатки эстафету принимает Сахалин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За три дня в Камчатском крае тестирование прошли 437 человек – жители Петропавловска-Камчатского, Елизово, Мильково, Пионерского, а также сотрудники рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте O-SPIDE.RU, где также размещена подробная информация о профилактике ВИЧ/СПИДа.