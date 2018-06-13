«Почта России» просит правительство не трогать зарубежные посылки

СЕГОДНЯ 17:30 2018-06-13T17:30:54+03:00

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Почта России, которая доставляет 97% международных заказов, просит не менять правила доставки посылок из зарубежных интернет-магазинов - чтобы не парализовать работу компании. Сейчас каждый житель России в месяц может купить в зарубежных интернет-магазинах товаров на тысячу евро без пошлины. Минфин хочет снизить с 1 июля беспошлинный порог до 500 евро, а с 1 января 2019 года — до 200 евро. Почта просит отложить снижение беспошлинного порога на 2021 год.

Снижение беспошлинного порога лоббируют в первую очередь российские интернет-магазины. Наши компании платят 18% НДС, а китайские — нет. Отечественные продавцы изначально оказываются в неравных условиях. В итоге наши люди покупают вещи в заграничных интернет-магазинах, потому что там они дешевле. Доходы идут иностранным продавцам, а не нашим. Кроме этого, повышение пошлин поможет властям пополнить бюджет.

Но есть и другая сторона вопроса. Нынче пошлина составляет 30% от суммы покупок в месяц, превышающей лимит в тысячу евро. Пример: человек заказал проектор стоимостью 1500 евро. Пошлина накладывается на 500 евро, превышающие лимит. 30% от 500 евро — это 150 евро. Такую сумму надо будет заплатить покупателю таможенникам. Заказ доставят в отделение почты, а таможенное уведомление обычным письмом отправят покупателю. Пошлину можно будет заплатить лично на таможне, либо через интернет в личном кабинете на сайте Таможенной службы. Посылку выдадут только после подтверждения оплаты пошлины.

Вот эта система и вызывает опасения почтовиков. Сейчас на покупки в иностранных интернет-магазинах стоимостью свыше тысячи евро приходится меньше 3% от общего числа посылок. Основной вал зарубежных посылок — из китайских интернет-магазинов — благополучно укладывается в нынешний беспошлинный лимит. Почтовики боятся, что с 1 июля у них может начаться «затоваривание» на складах. Ведь количество заказов, облагаемых пошлиной, увеличится. А большинство людей, скорее всего, окажется к этому не готово. И пока народ будет разбираться с таможней, посылки станут копиться.

Предполагается, что до 2021 года «Почта России» успеет вместе с Федеральной таможенной службой внедрить новую систему — которая позволяет брать пошлину сразу при оформлении покупки в иностранном интернет-магазине. Сейчас система даже толком не протестирована, поэтому возможны сбои и отказы.

КСТАТИ

Любителям затариваться в иностранных интернет-магазинах в любом случае лучше завести личный кабинет на сайте таможенной службы (http://www.customs.ru/). Пошлины возможно оплачивать там — если вдруг после 1 июля у васвсе-таки возникнет такая необходимость.