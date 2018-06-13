2018-06-13T18:09:55+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

«Тест на ВИЧ: Экспедиция»: с 15 по 18 июня акция Минздрава России пройдет на Сахалине

Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ в мобильных пунктах можно будет в четыре городах области: Поронайске, Корсакове, Южно-Сахалинске и Холмске
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Сахалин станет вторым регионом, принявшим участие в III Всероссийской акции Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Он примет эстафету у Камчатки.

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: экспедиция», направленная на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, организована Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Торжественное открытие акции, проводимой совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), состоялось 12 июня в Петропавловске-Камчатском. Вторым регионом, принимающим эстафету акции, станет Сахалинская область. Любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию. Завершится акция 7 ноября в Калининграде.

Задача акции – донести до людей информацию о ВИЧ-инфекции, помочь защитить себя и близких, привлечь внимание местных жителей к тематике проекта и стать стимулом к прохождению тестирования. Мобильные пункты тестирования (МПТ), расположенные в общественных местах, дадут возможность сдать бесплатно и анонимно экспресс-тест на ВИЧ, а также получить дотестовую и послетестовую консультации.

Торжественная церемония, посвященная участию региона во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», пройдет 18 июня в 11:30 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 52 (территория около кинотеатра «Комсомолец»). На мероприятии будут присутствовать заместитель председателя Правительства Сахалинской области А. В. Зайцев, министр здравоохранения Сахалинской области А. К. Пак, первый заместитель министра социальной защиты Сахалинской области Т. М. Алексашина, главный врач ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом» Е. А. Ломакина, председатель Сахалинской областной Думы А. А. Хапочкин.

В ходе торжественного мероприятия состоится передача флага региона организаторам акции в знак участия Сахалинской области в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Флаги, как символ объединения регионов перед общей проблемой, будут передаваться в виде эстафеты от региона к региону.

Где пройти тест на ВИЧ на Сахалине

С 15 по 18 июня тестирование пройдет в 4 населенных пунктах Сахалинской области, где эпидемическая обстановка по ВИЧ-инфекции остается напряженной. Специалисты ГБУЗ «Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» в мобильных пунктах проведут бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию всех желающих с дотестовым и послетестовым консультированием.

Время и место тестирования в населенных пунктах Сахалинской области:

15 июня

г. Поронайск

Время: 11:00–17:00.

Адрес: г. Поронайск, ул. Октябрьская, д. 61 А (территория у здания Администрации Поронайского городского округа).

16 июня

г. Корсаков

Время: 11:00–17:00.

Адрес: г. Корсаков, улица Советская, д. 41 (территория у здания Администрации Корсаковского городского округа).

г. Южно-Сахалинск

Время: 10:00–18:00.

Адрес: г. Южно-Сахалинск, со стороны ул. Детская, д. 1 (территория МБУ «Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина»).

17 июня

г. Южно-Сахалинск

Время: 10:00–18:00.

Адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 55 (рядом со сквером Пограничников, территория около магазина «Березка»).

г. Холмск

Время: 11:00–17:00.

Адрес: г. Холмск, пл. Ленина, д. 4 (территория у здания Администрации муниципального образования «Холмский городской округ»).

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте O-SPIDE.RU, где также размещена подробная информация о профилактике ВИЧ/СПИДа.

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