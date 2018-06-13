Владимир Жириновский: Крымский мост и футбольный чемпионат украинцы не тронут - иначе от ответа не очухаются!

СЕГОДНЯ 19:05 2018-06-13T20:18:37+03:00

В эфире Радио «КП» лидер ЛДПР и экс-кандидат в президенты России рассказал, чего ждать от нового правительства России, и будут ли новые обострения с Киевом, Лондоном и Вашингтоном

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В ЧЕМ РЫВОК?

- Мы уже несколько недель живем с новым правительством. Возглавивший Счетную палату Алексей Кудрин сравнил его с тигром, готовящимся к прыжку. А у вас какие ассоциации?

- Кошка, которая хочет выйти на другую тропинку. У нас всегда торопятся с оценками, а они там только обязанности распределили. Но, исходя из того, что новых лиц мало, то правительство не сможет резко изменить стиль работы. И надеяться на прорыв здесь сложно. Взяли бы сорокалетних инженеров! Правительство должно состоять из инженеров. Как может журналист Рогозин курировать сначала оборону, а теперь космос? Нужны специалисты.

- Нам обещают прорыв...

- Тогда скажите: с 1 июня никакого пальмового масла в стране не будет, все конторы коллекторов закрываются, ипотеки ликвидируются, начинают строить скоростную магистраль Москва - Нижний Новгород-Челябинск и до Дальнего Востока. Вот рывок. А мы трассу Москва-Петербург делаем кусками уже 20 лет. Я спрашиваю министра транспорта: где дублер Кутузовского проспекта? Отвечает: в 2020 году. Да вы что! Отдых на российских курортах дороже, чем за границей. Так вы устройте на побережье Черного моря автокемпинги, откройте дешевые столовые, подведите воду. Вот рывок в летнем отдыхе. Давайте прорыв с дорогами: мол, мы вам ничего не обещаем, но за 6 лет построим все магистрали. Хотя бы так. У меня свет до дачи не доходит в Московской области, еду по темной дороге. На мои письма отвечают, что этот участок запланирован в 2019 году. А я годами буду ездить по темной дороге? Еще пусть мэры городов выходят на трассы и лично проверяют фуры на нитраты. Плохие продукты заворачивать обратно или давить тракторами. Я тут пришел в самый дорогой магазин Москвы с нитратомером - все мясо и вся рыба с нитратами. Купил в итоге только редьку и хлеб! На рынке - то же самое. Еще и ценников нет.

Минздрав хочет поднимать акцизы на алкоголь, а министерство промышленности и торговли против. Вы же одно правительство! Народ перестает пить, а они возвращают рекламу пива. Пивную рекламу снять, табачные киоски закрыть, сигареты и бутылки только в магазинах и в самом дальнем углу за ширмой! И еще уберите всех ельцинских и вообще пожилых губернаторов!

- Вот 30-летний Дмитрий Артюхов предложен на пост главы ЯНАО. Не слишком молод?

- Вот здесь молодцы! Молодой организм хочет работать. И молодой чиновник освобожден от прошлого. А у нас и в музыке то же самое - одно старье на сцене! Противно. Где певцы из «Голоса»?

«КУДРИН ПРОТИВ МЕДВЕДЕВА - ЭТО ХОРОШО»

- Как будет взаимодействовать вернувшийся в большую политику Алексей Кудрин со своим оппонентом Дмитрием Медведевым?

- Это хорошее решение. Бывший министр финансов все знает и при этом находится в легком конфликте с премьером или своим бывшим замом Антоном Силуановым. Но я бы все контрольные органы передал в руки оппозиции. Тогда порядка было бы больше. Еще я категорически против выборов губернаторов - все равно будут те, кого наметил Кремль. Тогда зачем тратить деньги и разыгрывать комедию? Нигде в мире губернаторов не выбирают - только в Америке, потому что она образовалась из штатов, и в Латинской Америке. Предлагаю объединить Москву и область и назначать главу указом президента. Срок один у всех - 5 лет. А то какой рывок, когда все сидят до смерти? Я бы и главу государства не избирал, а создал бы Госсовет, в который регионы направляли бы своих лучших людей. А те избирали бы председателя Госсовета с полномочиями президента на 5 лет. Дешево, без заплесневения и коррупции!

«ЗАЧЕМ ВЫ МЕНЯ ЛЯГАЕТЕ?»

- Глава Комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров сейчас назвал главными бедами России абсолютную неэффективность и безответственность: «В стране никто не отвечает за результат. Нужно решать системные вопросы, а не искать 8 триллионов (на майские указы президента. - Ред.). Добавив в неэффективную систему денег, мы дадим возможность более эффективно их воровать». Вы с коллегой согласны? И что делать?

- В целом, согласен. Пока однопартийный режим, за все отвечает один человек. И он не успевает отвечать за всю страну. Я направил предложения исполнительной власти по своим кандидатурам, а мне даже не звонят и не отвечают. Хоть какое-то уважение есть к другим партиям? Актера Серебрякова ругали за то, что он назвал силу, наглость и хамство национальными чертами России, а он в чем-то прав. Добавлю от себя: мы очень много друг друга унижаем. Вот вы меня унижаете!

- Как?!

- Ваш Андрей Баранов (заместитель редактора отдела международной политики. - Ред.) в радиопередаче взял и лягнул меня. Я даже жалобу вам написал. Потом Владимир Ворсобин (обозреватель отдела политики. - Ред.) хоп и лягнул. За что?! Баранова я вообще в глаза не видел. Меня это унижает.

- А сколько мы пишем про вас хорошего!

- Может быть. Но лягать зачем? Я Баранова хоть раз тронул? Просто какой-то роман Гюго «Униженные и оскорбленные» по всей стране.

- Мы поняли, что вы обижаетесь на критику.

- Это не критика, а оскорбление! Он сказал в эфире: «Проголосовать за Жириновского можно только в том случае, если хотите клоунаду на манеже еще раз». Ну что это такое? Мне 72 года, какой манеж?!

- В «КП» работают разные журналисты с разными взглядами.

- Я доктор наук, профессор, знаю языки, 7 раз партию привел в Думу, 6 раз выдвигался в президенты! А он про клоунаду! Клоунада - это когда все артисты и журналисты голосуют за Путина.

ТРАМП МОЖЕТ РАДИ ПЕРЕИЗБРАНИЯ РАЗДОЛБИТЬ ИРАН

- Как вам Дональд Трамп полтора года спустя?

- Меня пытаются укорить тем, что пил за него шампанское. Я пил шампанское за правильный прогноз по исходу выборов! Я понимал, что американцы устали, им навязывают Хиллари, но они проголосуют за Трампа. А его самого мы знать не знали. Его позиция в принципе ничем не отличается от позиции Рейгана, Буша-младшего и даже в чем-то Обамы. Он новичок, никогда не был ни сенатором, ни губернатором, из бизнеса сразу в Белый дом. Он учится, а ему мешают. В чем-то нам будет от него польза - например, из-за обострения международной обстановки цены на нефть поползли вверх. Ничего не делая, мы заработали уже чуть ли не полтора триллиона. Он может пойти на мирные переговоры Пхеньяна и Сеула и объединение двух Корей. Хотя Трампу выгоден конфликт на полуострове, чтобы в будущем можно было начать войну на Дальнем Востоке, как сегодня на Ближнем, против Китая. Но если он сдаст Северную Корею Южной, то для Китая это тоже будет в минус. Потому что на его границе будут американские войска. Будет Вашингтон разыгрывать и тайваньскую карту, чтобы в будущем начать войну чужими руками.

В ноябре выборы в Конгресс, и Трампу нужно что-то позитивное. Для образа миротворца подойдет Корея. И тогда у него будет большинство в обеих палатах. А перед президентскими выборами в 2020 году он может раздолбать Иран, о чем мечтает Израиль и огромная еврейская диаспора в США. Они обеспечат ему переизбрание только за один Иран и перенесение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. А украинский вопрос решат еще позже, когда дочь, сын или зять Трампа пойдут на выборы. Уверен, что семья Трампа будет у власти три срока. Дела в американской экономике продолжат поправлять за счет международных авантюр.

- Об авантюрах: политолог Сергей Марков предрекает горячий конфликт в Донбассе во время Чемпионата мира по футболу. Что Россию поставят перед выбором: сдать Донбасс и провести турнир спокойно или...

- Заблуждение гадалки, а вы его цитируете. Никакого срыва Чемпионата не будет. Порошенко понимает, что получит такой жесткий удар и неизвестно откуда, что ему конец. Крымский мост украинцы тоже никогда не разбомбят - иначе получат такой ответ, что не очухаются никогда. Здесь все решает Америка, а ей Украина нужна попозже, через 6 лет. Окончательно ни один конфликт так не будет решен. Американцы сыпят соль на раны, все возбуждаются, а они оставляют себе такие запасные варианты.

- А «Северный поток-2» Трамп не сможет перекрыть?

- Ему-то это выгодно, но это очень сильный удар по европейцам. Дешевый и хороший русский газ, причем природный против дорогого и сжиженного американского. Скорее всего, немцы устоят, потому что у них тоже есть гордость. Они идут на все по Сирии, Украине, беженцам, но здесь уже напрямую затронут немецкий желудок.

РУССКИХ В АНГЛИИ БУДУТ ОБИРАТЬ И САЖАТЬ

- Вы говорили, что все главные беды у России всегда от Англии, а не от США. Чего ждать от дела Скрипалей? Вон Абрамовичу из-за проблем с британской визой уже пришлось стать гражданином Израиля...

- Нашим самым богатым людям будут закрывать возможности жить в Англии и начнут задавать вопросы о происхождении состояний. Будут забирать деньги, сажать. Какого-нибудь Чичваркина поймают на наркотиках и посадят. Наши олигархи будут выводить деньги, но, к сожалению, не а Россию, а в другие офшоры. Поэтому я говорю: назначьте в России такие же проценты, как там, и деньги будут здесь. Грядут новые провокации, англичане еще кого-нибудь отравят, еще кто-нибудь исчезнет. Скрипали - такой детский лепет, но сколько стран под их напором выслали российских дипломатов. Скрипалей забудут - найдут новых. У британских спецслужб специализация на провокациях. А наших там 3 миллиона - это целая страна и все с деньгами! Примечательно, что никакого слияния с местными. Богатые, с антиправительственными взглядами, а все равно жилье, работа, развлечения - отдельно от местных.

ПРОВОД ДЛЯ «КОМСОМОЛКИ»

- Вы постоянно слушаете и звоните в прямой эфир Радио «КП». Однако недавно в Думе ругали нас за негативные анонсы. Что не так?

- Я считаю возмутительным, когда в анонсах дается все самое отвратительное. Зачем?

- Как проанонсируем наш разговор?

- Вы должны в каждой передаче говорить: а теперь у нас будет высказано особое мнение Владимира Жириновского. Разбейте мое выступление на кусочки и вставляйте, а лучше соединяйте со мной. Проведу отдельный провод для «КП».