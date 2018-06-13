Российские клипы ЧМ-2018: Баста с миллионом голосов, «Бурановские бабушки» с молочком и Бузова против копий

СЕГОДНЯ 22:04 2018-06-13T22:04:12+03:00

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До первого матча сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира осталось всего ничего. Наши парни готовятся к важнейшему матчу против кусачих саудитов. Атмосфера раскалена до предела. Самое время зарядиться хорошим настроением и послать лучи света футболистам нашей команды, как это сделали российские музыканты в компании неспортивных звезд.

Баста — «Миллион голосов»

Баста - Миллион Голосов (Remake "Colors" by Jason Derulo).

Не надо путать песню Полины Гагариной для «Евровидения» с таким же названием. Это другой трек. Самый популярный рэпер страны Баста (в миру — Василий Вакуленко) выпустил клип на песню «Миллион голосов». В оригинале композиция назывался «Colors», и пел ее американец Jason Derulo. Песня стала официальным гимном Coca-Cola к Чемпионату мира по футболу — 2018. «Творческим руководителем» клипа стал режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. В видеоролике — буйство красок, масса флагов, уличные футболисты, и текст в стиле Василия:

«Был ли ты боссом с бабосом или бродил по миру босым

Был и просто вдыхал и выдыхал воздух носом

Запускал ракеты в космос или смотрел на звезды

Ты всегда хотел свободы, ты всегда хотел собой быть

Ты хотел видеть счастливыми близких

И пройдя с ними самые трудные моменты жизни

Ты понял, что счастье, когда ты нужен и любим

Счастье, это когда ты не один».

Ольга Бузова — «Чемпион»

Ольга Бузова - Чемпион (Премьера клипа, 2018).

На все еще живом стадионе «Торпедо» (московская команда играет во втором дивизионе ПФЛ) звезда «Дома-2» эпично бежит в обтягивающем красном наряде с оголенными ногами, скрываясь от града стрел и копий. Такова тонкая задумка режиссера. Символ борьбы и преодоления. «Все в твоих руках, мир у твоих ног, - поет Ольга, то снова убегая от стрел, то размахивая помпонами в образе черлидерши. - Сделай первый шаг, на пути сто дорог. С севера на юг, с запада на восток. Я смогу, если ты-ты-ты-ты смог». Судя по всему, это месседж игрокам нашей сборной, среди которых в этом году нет Дмитрия Тарасова.

Вторят Ольге и приглашенные звезды: и капитан хоккейного «Вашингтона», обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, и олимпийская чемпионка, фигуристка Аделина Сотникова.

— Песня «Чемпион» особенная для меня, — объяснила певица (орфография и пунктуация авторские). — И очень отличается от других песен, вокально и эмоционально… в нее я вложила много сил и эмоций, и я очень надеюсь, что вы прочувствуете ее также как я, каждый из нас — Чемпион. Каждый из нас, кто стремится к победе, не важно в какой области — будь то спорт, карьера, или к победе над своими страхами, над собой — сталкивается с миллионом трудностей на своем пути! И настоящий чемпион никогда не сдается! А идет только вперед! Я хочу, чтоб каждый из вас поверил в себя, в свои силы и шел только вперед! Несмотря ни на что!

«Бурановские бабушки» — Footbal 2018

Бурановские бабушки - Football 2018.

Прославленный коллектив не постеснялся и вышел на поле стадиона «Крылья советов»! Не облачаясь в футбольную форму, на фоне плаката «Правительство Самарской области» бабушки, обутые почему-то трекинговые ботинки, постучали официальным мячом ЧМ-2018 по воротам, сплясали и спели: «Я тебя растила, кашею кормила. Я тебя любила, поила молочком. Давай-давай сынок, побеждай дружок. Держим кулачок, так будь ты молоток». Пусть песня была написана в 2016 году, но разве может быть более душевная и проникновенная мотивация в преддверии игр? Сам Станислав Черчесов бы позавидовал.

Александр и Устинья Малинины ft. Чингисхан — «Москва встречает Чемпионат»

Александр и Устинья Малинины ft. Чингисхан - "Москва встречает Чемпионат" возраст 12+.

Главный поручик российской эстрады Александр Малинин тоже решил приобщиться к истории и снял в клипе на песню «Москва встречает Чемпионат» дочь Устинью. Песню артист записал «вместе» с популярной 40 лет назад группой Dschinghis Khan. Ну как вместе...просто взял за основу их бессмертный хит 1979 года Moskau. Немецкий композитор и продюсер группы Ральф Зигель был не против — и даже написал новый текст на четырех языках. Клип вызывает смешанные чувства: от сочувствия до ассоциаций с рекламными роликами «МММ» с участием Лени Голубкова.

Группа «Туса» — «Мы в вас верим»

ТУСА - Мы в вас верим (Чемпионат Мира 2018, Премьера) 0+.

Загадочная группа «Туса» и экс-участник «Фабрики звезд» Ираклий Пирцхалава тоже решили поддержать сборную России по футболу. И даже сняли нескольких действующих игроков в клипе на песню «Мы в вас верим». Согласно сюжету, игроки национальной команды — вратарь Владимир Габулов, полузащитник Юрий Жирков и не попавший в финальную заявку полузащитник Александр Ташаев — помогают простым мальчишкам выиграть чемпионат двора. За красоту в клипе отвечает посол Международной федерации футбола Виктория Лопырева.

«Уматурман» — «Все на футбол»

Uma2rman песня про футбол. Все на футбол. Чемпионат мира по футболу 2018..

Снятый телеканалом «Матч ТВ» клип собрал, пожалуй, самый крупный урожай звезд. По его сюжету музыканты группы «Уматурман» решили посвятить Чемпионату мира по футболу в России новую песню. Во время репетиции на базу музыкантов неожиданно приходит бывший футболист сборной России Александр Мостовой — вместе с болельщиками из разных стран мира. Вечеринка на репетиционной базе заканчивается дворовым футболом. Георгий Черданцев комментирует игру звезд, используя фирменные крылатые фразы. Народный гимн ЧМ-2018 исполняет группа «Uma2rman». А в роли фанатов снялись звезды российского рока, эстрады и кино. Рядовым болельщиков сыграли Евгений Маргулис, Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, Лигалайз, Дмитрий Дюжев, Найк Борзов и Гоша Куценко. Также в клипе снялись популярные комментаторы «Матч ТВ» Георгий Черданцев, Нобель Арустамян и Дмитрий Шнякин.