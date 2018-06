Зарубежные клипы ЧМ-2018: Наталья Орейро в кокошнике, Уилл Смит c рэпом и Гай Ричи среди панелек

СЕГОДНЯ 22:10 2018-06-13T22:10:36+03:00

В воздухе остро пахнет мундиалем. Посмотреть на тренировку сборной Аргентины и живого Месси в подмосковные Бронницы приехали сотни людей. Примерно такое же число людей штурмовало тренировку уругвайцев под Нижним Новгородом. Сборная Испании и вовсе лишилась тренера за сутки до начала турнира — легенда мадридского «Реала» Фернандо Йерро сменил на этом посту Хулена Лопетеги. А нигерийцам запретили приводить в отель русских девушек. Словом, ситуация накалена. Пора сбить этот пафос и послушать несколько зарубежных песен, клипы на которые были сняты перед началом ЧМ-2018.

Наталия Орейро — United By Love

Natalia Oreiro - United by love (Rusia 2018) [Video Oficial].

Звезда «Дикого ангела» и объект вожделения многих российских мальчиков, выросших в 90-е, уругвайская актриса Наталья Орейро искренне любит Россию. И доказала это в очередной раз, написав песню United By Love («Объединенные любовью») и сняв на нее соответствующий клип. Медведей и балалаек в нем нет, зато сама Наташа, назовем ее так, поет по-русски, облачившись в расшитое камнями платье и натуральный кокошник — образ, как отмечают создатели клипа, отсылает зрителей к сказкам о Василисе Прекрасной. Для съемок Орейро выбрала наиболее близкий сердцу район — в Монтевидео, где родилась.

Завернувшись в платок, она почему-то вдруг стала очень похожа на русскую актрису Паулину Андрееву.

Уилл Смит — Live It Up

Live It Up (Official Video) - Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi (2018 FIFA World Cup Russia).

Сложно поверить, но именно это и есть официальный гимн чемпионата мира по футболу в России. Что поделать, этот турнир принадлежит FIFA, а значит именно они заказывают музыку. Отрадно лишь то, что ради нашей страны Уилл Смит вернулся к рэпу, который давненько не читал. В компании американского музыканта Ники Джема и певицы из Албании Эры Истрефи голливудский актер записал весьма красочный ролик на композицию под названием Live It Up («Отрывайся!»). Тряхнуть стариной позвали и выдающегося бразильского мастера Роналдиньо. В клипе зрители смогут увидеть достопримечательности Москвы и не только: Собор Василия Блаженного, стадион «Лужники», Воробьевы горы и скульптуру «Родина-мать» в Волгограде.

RedOne feat. Adelina & Now United — One World

RedOne feat. Adelina & Now United - One World (2018 FIFA World Cup Russia - beIN SPORTS).

Латвийская певица Аделина, которая живет в Лондоне, вместе с продюсером RedOne (Надир Хаят) записала свою версию гимна к чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Клип на песню One World («Один мир») снимался в Москве и Марокко, поэтому в нем много красивейших панорамных кадров.

Джейсон Деруло — Colors

Jason Derulo - Colors (Official Music Video) The Coca-Cola Anthem for the 2018 FIFA World Cup.

Еще один неофициальный гимн ЧМ-2018 выпустил американский певец гаитянского происхождения Джейсон Деруло. Трек называется «Colors» («Цвета») и клип на него снимала компания Coca-Cola. Чуть позже адаптацию этой песни представил российский рэпер Баста — написал собственный текст и снял клип.

Maroon 5 — Three Little Birds» («Три маленьких птички»)

Maroon 5 - Three Little Birds.

Наставник американской версии «Голоса» Адам Ливайн со своей группой перепевают хит Боба Марли «Three Little Birds» в окружении фигур из света, листьев, огня и воды (все это происходит в рамках рекламной кампании Hyundai). И это тоже сделано к предстоящему ЧМ-2018.

Гай Ричи — «Made Defiant: The Mixtape»

Made Defiant: The Mixtape ft. Neymar Jr., Kane, zil and Mendy Beats by Dre.

Прославленный английский режиссер Гай Ричи снял крутейшую короткометражку «Made Defiant: The Mixtape» (микстейп — это сборник песен с общей идеей) с русскими субтитрами по заказу компании Beats (производитель наушников). В ней сыграли лучшие футболисты мира: бразилец Неймар, испанец Давид Де Хеа, англичанин Гарри Кейн, немец Месут Озил, бельгиец Эден Азар. И даже Федор Смолов. Ролик, как несложно догадаться, тоже посвящен чемпионату мира по футболу. В центре сюжета - подросток Андрей, который хочет стать большим футболистом и не желает общаться с гопниками во дворе. Он чеканит мяч прямо на кухне, но мама просит: «Сынок, пойди понабивай мячик на улице!». Свой путь парень проходит на фоне историй Кейна, Озила, Неймара и других звезд футбола, которые когда-то тоже начинали играть во дворе. Считается, что действие происходит в России — Андрея (может быть, Гай Ричи вспоминал игру Андрея Аршавина за лондонский «Арсенал»?) называют будущим российского футбола. Буквально одна неувязка: Россию снимали в столице Украины. Ролик начинается с панорамы киевского спального района Березняки — такие же панельные дома, как и в России, поверх которого наложен титр «Россия».

Nike — «Vai na Brasileiragem» («Поездка в Бразилию»)

Nike Futebol Apresenta: Vai na Brasileiragem.

Чумовую рекламу, которую можно отправлять на любой кинофестиваль, несмотря на логотипы, сняла фирма Nike. В ней зрителей отсылают к ролику этой же компании производства 1998 года, в котором феерическая по составу Бразилия собиралась на чемпионат мира во Францию и вдруг заскучала в аэропорту. Тогда бразильские волшебники начали пасовать друг другу мяч, бегая по всей территории аэропорта. На удар вывели главную звезду той сборной «зубастика» Роналдо. Мяч нашел голеадора, но тот не попал в импровизированные ворота, а угодил в стойку регистрации (как бы в штангу). Промазал.

Ronaldo & Brazilian team.Airport football for Nike commercial

Прошло 20 лет и за это время некогда лучший игрок мира Роналдо набрал 20 лишних килограммов веса. Однако технику не растерял. И в результате распасовки сделал ровно тоже самое — точно в штангу.

Кроме располневшего Роналдо в ролике показаны бразильские мальчишки, играющие в футбол, и бешено мотивирующие друг друга на самоотдачу в каждом матче посреди фавел. Это и есть главный посыл для нынешних звезд футбольной Бразилии: Марсело, Неймара, Коутиньо, Каземиро, Виллиана и компании.

КСТАТИ

