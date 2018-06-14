«Это будет мой второй «трезвый» день рождения!»: Дана Борисова рассказала, как отметит личный праздник

СЕГОДНЯ 11:59 2018-06-14T12:07:36+03:00

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— День рождения у меня был 13 июня, но я буду его отмечать в Москве, в кафе «Ментано» 16 июня. Там соберется вся моя трезвая тусовка, — поделилась с «КП» Дана Борисова. — Это будет второй в моей жизни «трезвый» день рождения. В той компании, в которой я сейчас вращаюсь, никто не пьет алкоголь. Приедет мой друг Никита Лушников, певец Данко выступит. Буду угощать гостей блюдами итальянской кухни.

Я сказала друзьям, что хочу в подарок различные кремы, которые люблю. Ну и, конечно же, цветы. Самое главное для меня — внимание друзей.

По словам Даны, наконец у нее наладились отношения с отцом ее дочери Полины бизнесменом Максимом Аксеновым.

Дана Борисова с дочкойФото: Личный архив

— С Максимом у нас сейчас очень плотное хорошее общение. Никогда в жизни мы так хорошо с ним не общались. Взаимопонимание появилось, — рассказала «КП» Дана Борисова. — С дочкой тоже все идеально. Отдыхали сейчас с Полиной вместе на Крите. Дочка выросла, превращается постепенно в девушку. Я стараюсь для дочери быть подружкой, а не мамой. Хотя Максим такой метод воспитания критикует, говорит, мол, с ней надо не дружить, а направлять ее. Но я считаю, что у дочери сейчас подростковый возраст, поэтому нельзя на нее давить авторитетом, поучать.

Праздничный тортФото: Личный архив

Иначе будет непринятие. Поэтому стараюсь с ней дружить. Она у нас сейчас провалила экзамены в гимназический класс и очень хочет поступить в «Академию популярной музыки Игоря Крутого», чтобы развиваться по гуманитарной линии и пением заниматься. Экзамены по математике Полинка провалила, хотя благодаря Максиму и его родителям дочь стала учиться лучше. Они за этот год подтянули ребенка по учебе. Сейчас дочка половину времени проводит с отцом, а другую половину — со мной. Меня это устраивает. Ребенок счастлив.

Дана с Полиной вместе отдыхали на КритеФото: Личный архив

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