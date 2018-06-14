Снова свободен: Новая подруга Брэда Питта бросила его ради миллиардера

СЕГОДНЯ 12:50 2018-06-14T12:57:49+03:00

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Только-только поклонники порадовались за Брэда Питта, нашедшего новую любовь после болезненного расставания с женой Анджелиной Джоли, как пришла грустная новость. Возлюбленная актера, профессор архитектуры Массачусетского технологического университета Нери Оксман бросила его. Сексапильная 42-летняя израильтянка предпочла голливудской звезде миллиардера. Как сообщает нью-йоркское издание Page Six, минувшие выходные Нери провела в компании 52-летнего финансиста, миллиардера Билла Экмана.

Экман, глава хедж-фонда Pershing Square Capital Management, во Франции участвовал в одном из любительских теннисных турниров.На трибуне за него горячо болела Нери Оксман. После игры парочка отправилась на вечеринку. Билл Экман считается одним из самых завидных холостяков Америки: он в разводе, его состояние Forbes оценивает в 1,1 млрд. долларов.

Голливудский актер и профессор архитектуры познакомились полгода назад осенью, когда в ноябре начали работать вместе над одним дизайнерским проектом.

- Страсть между ними вспыхнула почти сразу – уверяют знакомые. - Брэд планировал задержаться в Массачусетсе на пару дней, а в итоге остался на неделю. Нери пригласила его на ужин в свою квартиру, и он пришел. Она ему очень понравилась. Нери тогда встречалась с очень богатым мужчиной, но моментально рассталась с ним ради Питта.

Отношения влюбленных продвинулись настолько, что Нери вручила Питту ключи от своей квартиры в университетском городке в Бостоне. Правда, вскоре те же знакомые Оксман начали рассказывать, что роман между парой постепенно сходит на нет. Мол, Нери не готова жертвовать своей карьерой ради жизни с актером и не собирается перебираться из Бостона к нему в Лос-Анджелес.

Тем временем, пока его бывшая подруга развлекается в Париже, Брэд Питт улетел в Лондон и пытается наладить отношения с детьми. На днях суд Лос-Анджелеса пересмотрел правила временной опеки Анджелины Джоли и Брэда Питта над детьми. Развод голливудской пары длится уже полтора года (актриса подала документы на расторжение брака в сентябре 2016-го), и все это время основная опека над шестью наследниками пары принадлежала актрисе. После того, как Джоли объявила Питта опасным для детей, Брэд лишился права видеться с ними тогда, когда ему захочется. Однако теперь суд установил новые правила опеки для Джоли и Питта. Теперь Брэд будет встречаться с отпрысками гораздо чаще и общаться с ними тогда, когда ему захочется. Более того, суд предупредил Анджелину: если она и дальше будет чинить препятствия для общения детей с отцом, ее могут лишить опеки. В этом случае детей передадут Брэду Питту.

Теперь Брэд будет видеться с детьми гораздо чаще.Фото: EAST NEWS

Актриса с детьми сейчас живет в Лондоне – в Великобритании Анджелина снимается в фильме «Малифисента-2». Звездное семейство поселилось в арендованном особняке. Брэд так же вылетел в Англию, чтобы быть ближе к детям. С 8 до 17 июня, пока он находится в Лондоне, Питт должен проводить с детьми не меньше четырех часов в день. Правда, общаться он может одновременно только с одним или с двумя детьми, и только в присутствии писхолога. За эти десять дней он должен увидеться как минимум два раза с каждым из пяти младших детей – с Шайло, Захарой, Ноксом, Вивьен и Паксом. Что касается старшего сына пары, 16-летнего Мэддокса, то, поскольку он уже вырос, он может сам решать, проводить ему время с отцом или нет.

А вот в конце июля дети вернутся из Лондона в Лос-Анджелес и 10 дней будут жить у отца. Правда, пока непонятно где – в доме Питта (бывшем семейном гнездышке супругов) или же в новом особняке Анджелины. Джоли в это время будет сниматься в Лондоне, и звонить детям ей позволяется не чаще одного раза в день.