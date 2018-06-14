Причиной смерти Говорухина, предположительно, стал рак легкого
По официальной версии, кинорежиссер и председатель комитета по культуре Госдумы РФ скончался от сердечной недостаточности. Но близкие Станислава Сергеевича не сомневаются, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся.
Осенью прошлого года Говорухину удалили легкое. Он с юности много курил. Сигареты и трубка — без них трудно представить Говорухина. И хотя в последние годы врачи постоянного говорили, что надо бросать курить, эти рекомендации он как будто бы не слышал.
Операция на легком была проведена, когда в организме уже «бушевал пожар».
В последние дни Станислав Сергеевич почти не мог разговаривать. Был очень слаб, из-за слабости терял сознание. Состояние его было критическим. Даже близкие уже не надеялись на чудо.
В санаторий «Барвиха» режиссера привезли, чтобы облегчить его страдания.
Сейчас в Госдуме решается вопрос о времени и месте похорон. Рассматриваются два варианта — Новодевичье кладбище и Ваганьковское.
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