Причиной смерти Говорухина, предположительно, стал рак легкого

СЕГОДНЯ 13:50 2018-06-14T14:07:39+03:00

Сигареты и трубка — без них трудно представить Говорухина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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По официальной версии, кинорежиссер и председатель комитета по культуре Госдумы РФ скончался от сердечной недостаточности. Но близкие Станислава Сергеевича не сомневаются, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся.

Осенью прошлого года Говорухину удалили легкое. Он с юности много курил. Сигареты и трубка — без них трудно представить Говорухина. И хотя в последние годы врачи постоянного говорили, что надо бросать курить, эти рекомендации он как будто бы не слышал.

Операция на легком была проведена, когда в организме уже «бушевал пожар».

В последние дни Станислав Сергеевич почти не мог разговаривать. Был очень слаб, из-за слабости терял сознание. Состояние его было критическим. Даже близкие уже не надеялись на чудо.

В санаторий «Барвиха» режиссера привезли, чтобы облегчить его страдания.

Сейчас в Госдуме решается вопрос о времени и месте похорон. Рассматриваются два варианта — Новодевичье кладбище и Ваганьковское.

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