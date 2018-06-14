Жена Станислава Говорухина Галина: «Спасибо за слова соболезнования»

СЕГОДНЯ 13:33 2018-06-14T14:24:48+03:00

Галина Борисовна Говорухина была рядом с мужем полвека. А теперь его не стало [аудио, видео]

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Не стало российского актера и кинорежиссера Станислава Говорухина. "Комсомольская правда" дозвонилась с соболезнованиями до супруги великого мастера. Галина Говорухина шла со Станиславом Сергеевичем рядом по жизни полвека. И еще вчера ничего не предвещало скорой беды, а уже сегодня она осталась одна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/655516" frameborder="0"></iframe> Галина Говорухина.Вдова Станислава Говорухина

- Галина Борисовна, это Гамов Александр, обозреватель из «Комсомолки». Примите наши соболезнования. Скажите, чем вам помочь, что нужно?

- Ничего. Спасибо большое. Мне помогают.

- Скажите, он в сознании уходил?

- Милый мой, я не могу сейчас говорить.

- Вы держитесь. Мы с вами. Если что, звоните. Нам его будет очень и очень не хватать.

- Спасибо за эти слова.

Галина Говорухина. Фото из семейного архива.

- Его будет помнить вся Россия. Это шок у нас у всех. Галина Борисовна, пожалуйста, держитесь.

Станислав Говорухин скончался 14 июня на 83-м году жизни в пансионате в подмосковной Барвихе после продолжительной болезни. Свои соболезнования родным и близким кинорежиссера принесли его коллеги по творческому цеху и депутатскому корпусу. Телеграмму со словами соболезнования семье Говорухина направил президент России Владимир Путин.

Станислав Говорухин известен как актер и блестящий кинорежиссер. Создатель таких культовых кинолент, как «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль» и многие другие. С 1993 года являлся депутатом Государственной думы и главой комитета по культуре. В 2000 году баллотировался на пост президента России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/655503" frameborder="0"></iframe> Станислав Говорухин. Светлая память....Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет

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