2018-06-14T16:16:00+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

"Фартовая девчонка" из Москвы даст старт чемпионату мира по футболу-2018 в России

12-летняя Ангелина Макарова с синдромом Дауна откроет матч Россия-Саудовская Аравия [фото, видео, эксклюзив "КП"]
Алена МАРТЫНОВА
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"Солнечная" девочка Ангелина Макарова впервые выйдет на поле "Лужников". Фото: семейный архив семьи Макаровых."Солнечная" девочка Ангелина Макарова впервые выйдет на поле "Лужников". Фото: семейный архив семьи Макаровых.
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То, чем грезили футбольные фанаты последние несколько лет, вот-вот свершится: в 18.00 на стадионе «Лужники» матчем между сборными России и Саудовской Аравии стартует чемпионат мира-2018. Право выбора ворот разыграют самым простым способом: судья подбросит монетку. А помогать решать судьбу команд будет необычная девочка - 12-летняя Ангелина Макарова с синдромом Дауна. Ее участием организаторы решили доказать, что "солнечные" дети ничем не отличаются от остальных.

Ангелина с мамой Ольгой готовились к выходу одним днем. Фото: семейный архив семьи Макаровых.

Ангелина с мамой Ольгой готовились к выходу одним днем. Фото: семейный архив семьи Макаровых.

- У нас четверо детей, Лина - самая младшая и единственная с особенностями развития, - рассказывает "КП" мама девочки Ольга Макарова. - Но для меня она такая же как все: ходит в школу - уже в пятый класс, занимается спортом. Да, плохо разговаривает, более эмоциональная, помогает себе жестами, но этого не нужно пугаться. Уверена, что с заданием она справится отлично и будет нести монетку судье очень уверенно. Хотя готовились мы одним днем: заплели косички, одели форму и сделали проход на репетиции. Для этого дочке выдали специальную «игрушечную» монетку с символом FIFA. Линочка все повторяла: «Россия, вперед!». Она очень эмоциональная болельщица.

На репетиции девочке выдали специальную монетку с символикой чемпионата. Фото: семейный архив семьи Макаровых.

На репетиции девочке выдали специальную монетку с символикой чемпионата. Фото: семейный архив семьи Макаровых.

Но девоча не только «болеет» - она и сама играет. В этом году Ангелина пошла в футбольную секцию, которую курирует FIFA. Причем тренируется не в девчачей команде, а вместе с мальчишками.

- К девочкам ехать очень далеко - в Мытищи, из нашего Зябликова проще добраться до мальчишеского клуба, - продолжает Ольга. - Лина пробует себя везде - и нападает, и защищает, разве что на воротах не стоит, для нее это скучновато. Когда на днях нам предложили поучаствовать в розыгрыше жребия, тренер ничего не объяснял, просто спросил: «Вы не против?». Только в день матча я случайно узнала, что выбирали из множества мальчишек и девчонок.

Выбор на Ангелину Макарову пал неслучайно - ребенок очень спортивный. 11 лет она занимается плаванием, побеждает на столичных и всероссийских соревнованиях для "солнечных" детей.

Ангелина Макарова с трех месяцев занимается плаванием. Фото: семейный архив семьи Макаровых.

Ангелина Макарова с трех месяцев занимается плаванием. Фото: семейный архив семьи Макаровых.

- Мы отдали дочку в бассейн в три месяца, когда доктора развели руками - делайте, мол, что хотите, - признается мама мама спортсменки. - А два года назад у нас случилась самая прорывная и самая смешная победа. На первых соревнованиях для людей с синдромом Дауна Лина окзалась самой младшей из трех участниц, плыла брасом. Две соперницы, которые шли перед ней, допустили ошибки. И Лина, хоть и пришла последней, взяла первое место! С тех пор, где бы ни участвовала, всегда возвращается с грамотами и медалями. Наш тренер шутит: «Фартовая девчонка, что-нибудь да привезет!». Может, и для нашей сборной дочь станет талисманом удачи!

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Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 в России

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Ангелина Макарова желает победы сборной России на ЧМ-2018.Семейный архив Макаровых

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