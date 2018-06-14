В Госдуме предложили штрафовать тех, кто издевается над сборной России по футболу

СЕГОДНЯ 17:31 2018-06-14T16:48:12+03:00

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Еще не успели футболисты российской сборной выйти на поле, как их уже облили грязью. Со всех сторон на тренера и спортсменов сыплются проклятья. На защиту сборной встали депутаты Госдумы. Они уже разработали законопроект, который внесут на рассмотрение в парламент. Текст документа есть в распоряжении «Комсомолки».

- Издеваться и критиковать – это разные вещи, - поделился с «КП» автор законопроекта депутат Госдумы Виталий Милонов. - Вот Семен Слепаков спел песню, прошелся по грани. Но он в итоге пожелал нашей сборной хорошего – тренера Рамзана Кадырова. Это же только им на благо пойдет. Наши футболисты еще не успели выйти на поле, а их уже облили грязью. И каждый футболист не должен в частном порядке бегать в полицию, писать заявления. Они представляют наше государство. То есть гаденыши, выливающие на нашу сборную помои, оскорбляют всю страну. Штрафовать их будем на 10 тысяч рублей. Чтобы не осталось денег ни на пиво, ни на чипсы. Наши футболисты, какие они бы не были, они свои. А у нас какие-то уроды гогочут над ними. Сбивают весь настрой на игру. И если наши футболисты проиграют, виноваты те, кто оскорблял парней. Это не футбольные фанаты, а фанаты Ольги Бузовой и Дома-2 уже. Надо болеть и поддерживать своих.

А вот футбольные фанаты идею Думы не оценили.

- Это какой-то дурной юмор, - рассказал «Комсомолке» футбольный болельщик Андрей Малосолов. – Люди перебирают в полномочиях. Конечно, я против того, чтобы охаивали ребят в преддверии Чемпионата мира. Еще не было ни одного матча, а футболистов уже кроют последними словами. Здесь Госдуме лучше помолчать. После выступления Артема Дзюбы у многих изменилось отношение к сборной в позитивную сторону.

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