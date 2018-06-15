Любимая Испания - в сердце родной Москвы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-14T22:59:40+03:00

Так говорят о Центре испанской культуры на Рождественке его гости и друзья

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- Вы хорошо повторяете движения. Но выразительно получается, когда все мышцы натянуты. Включите свои мышцы, силу, эмоции! Ведь в этом суть испанского танца. И давайте еще раз станцуем - вместе со мной, - руководитель танцевальной студии Марина Кото-Сапико снова включает на проигрывателе мотив фламенко.

Через неделю в этом же зале ее подопечные дают концерт. Их у Марины много: за четверть века, что она преподает в Центре испанской культуры, здесь родился и достиг профессионального уровня ансамбль «Эспаньола», «растут» новички и продвинутые.

- Когда вышла на пенсию, решила осуществить мечту всей жизни - научиться танцевать, - рассказывает одна из учениц Софья Моисеева. - Я ничего не знала об испанской культуре, она была далека от меня, но здесь я ощутила с ней внутреннюю связь. Марина потрясающий преподаватель: она деликатно дает глубокое познание танца, его корни. Когда танцую, я чувствую себя личностью. Центр для меня - уголок отдохновения, где я обретаю силы и стимул к активной жизни. Здесь я стала собраннее, сильнее, избавилась от негативных мыслей. Просто помолодела!

А в «Эспаньоле» - несколько поколений москвичей, некоторые связаны семейными узами. Например, в ансамбле танцуют мама, две дочки и зять. Возможно, и маленькие внуки, когда научатся ходить, станут учениками Марины Кото-Сапико.

Сама же она полушутя рассказывает, что танцевать и петь научилась раньше, чем ходить. Страсть фламенко и хот она переняла у мамы, которая была одной из 3 тысяч детей, эвакуированных в 1937 году в Советский Союз из пекла гражданской войны в Испании.

Этих детей разбросало по всей стране, ставшей для них вторым домом. А связь с родиной и друг с другом им помог сохранить созданный в 50-е годы в Москве Центр испанской культуры. На протяжении многих лет он хранит под своей крышей документы и свидетельства того исторического события и стал местом встреч главных его героев, их потомков и друзей.

Как видим, друзьями Центра становятся люди, до того мало знавшие об Испании. Но, придя сюда, они с увлечением заполняют этот пробел в знаниях - занимаются танцами, учат испанский язык, посещают вечера и выставки, посвященные испанцам, чьи имена вписаны в летопись нашей страны.

Кстати, выставки проходят не только в Москве. Одна из них - «Твоя жизнь, твоя история» - прошла в Новосибирске.

- Она рассказывает о трудном времени и о том, как в непростых условиях люди помогают другу другу. Помощь вашей страны Испании - великое дело. Выставка вызвала большой интерес у горожан и дала понимание глубокого смысла такого понятия, как дружба народов, - рассказал почетный консул Испании в Новосибирске по Сибирскому федеральному округу Пабло Гастон Ди Тата Франсия.

Усилия сотрудников Центра направлены на то, чтобы в истории взаимодействия наших стран осталось меньше белых пятен.

Например, мало кто знает, что в начале Великой Отечественной войны в Москве был создан особый мотострелковый батальон при НКВД. В его составе было 125 молодых испанцев и испанок, которые стали бойцами отряда известного партизанского командира Медведева. Центр добывает о них информацию и планирует установить памятник добровольцам-коминтерновцам.

- Сейчас мы работаем над тем, чтобы отдать дань памяти 22 испанским бойцам, чьи останки найдены в окрестностях Сяндемского монастыря под Петербургом. Задача - восстановить их имена, собрать и систематизировать информацию об испанцах, внесших свой вклад в жизнь СССР и России,- рассказала директор Центра Мария Тереса Касеро.

КСТАТИ

Культурный атташе посольства Испании Альваро де ла Рива Гусман де Фрутос:

- Несомненно, Центр и дальше будет вносить разнообразие в культурную жизнь Москвы благодаря урокам фламенко, испанского языка и испанской гастрономии, но кроме того, он останется центром изучения истории России и Испании в эпоху «огненных лет» гражданской войны в Испании и Второй мировой войны - тех лет, когда ярко проявились солидарность России с Испанией и героические усилия русских и испанцев, направленные на разгром нацизма.

Денис Парфенов, депутат Государственной Думы РФ (фракция КПРФ):

- Испанский центр долгое время был представительством коммунистической партии Испании, и, думаю, это был хороший способ нашим странам взаимодействовать друг с другом. Испанский центр сегодня- это еще один способ устанавливать культурные связи, налаживать общение. На мой взгляд, России следует поступать в этом отношении с государственной мудростью - сохранять центр, его культурно-просветительские функции и продолжать работать, чтобы всем было хорошо.