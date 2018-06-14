Фоторепортаж с церемонии открытия ЧМ-2018: Песни Робби Уильямса и танцы в центре Москвы

СЕГОДНЯ 18:40 2018-06-14T19:37:02+03:00

В Москве открылся долгожданный Чемпионат мира по футболу-2018. Публикуем фоторепортаж с церемонии открытия ЧМ-2018

Гул на площади Революции ничего хорошего исторически в себе не таит. И все же манит, манит… В день открытия чемпионата мира под памятником Жукову собрался настоящий футбольный Ноев Ковчег, каждой болельщицкой твари (в хорошем, безусловно, смысле слова) по паре десятков, а то и сотен. Колумбийцы осадили фасад гостиницы «Москва» и распевали что-то про величие своей сборной и страны. Прерывались только чтобы дать интервью очередному телеканалу или восторженно посвистеть в след проходящей мимо красивой девушке.

Бразильцы, как с иконой, бегали с макетом Кубка мира и что-то истошно орали, аргентинцы проделывали то же самое с портретом Месси. Когда группки поклонников этих непримиримых сборных встречались, то вместо вполне логичной потасовки, ребята обнимались, целовались и фотографировались.

Бразильские болельщики в "Лужниках".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мексиканцы в сомбреро буквально упрашивали сделать фото девушек в кокошниках, французы весьма бандитско-рэперского вида пели «Марсельезу», поляки изучали Кремлевскую стену, видимо прикидывая, как им удалось захватить такую махину в Смутное время…

Мексиканских фанатов не спутать ни с кем.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Египтяне нарядились фараонами, перуанцы неведомыми птицами.

Но особым вниманием пользовались поклонники сборной Саудовской Аравии. Их было мало, но их хитоны и чалмы, зеленые флаги и брутальные бороды доводили людей их толпы до истерики. К гостям из Аравии выстаивались очереди, чтобы сфотографироваться и блеснуть знанием арабского «шукрен, эни!». Арабские гости вели себя с достоинством, но по дружелюбности ничем от поклонников других стран не отличались.

Болельщики из Саудовской Аравии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Интересно, что говорили люди о чем угодно, только не о футболе. Лишь иногда наши спрашивали гостей, как мол сыграем с Садовской Аравией. Все, включая саудитов, показывали большой палец – хороший знак!

На все это разномастное людское море, в котором, конечно доминировали болельщики сборной России, одобрительно взирал маршал Жуков. Когда еще увидишь подступы Красной площади без попрошаек на нулевом километре и без многочисленных Сталиных, Лениных и Петров Первых… Впрочем, эти скромные работники фотоиндустрии обнаружились в подземном переходе, где они тщетно ожидали клиентов. Куда интереснее фотографироваться с болельщиками других стран, когда еще такое будет!

Колумбийцы верят в триумф своих любимцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На стадион!

В метро россияне вели себя с иностранцами, как предупредительные внуки с пожилыми родственниками, уступали места, вежливо улыбались и едва заметив на челе гостя тень замешательства, мгновенно бросались помогать на ломанном английском. Так и добрались до «Лужников», где дорога до стадиона напоминала бесконечный карнавал в цветах всех флагов мира. Люди встречались «под Лениным», и уже от памятника, возвышающимся над официальным магазином сувениров, шли на трибуны.

Волонтеры на каждом шагу, указатели есть, так что даже гигантские расстояния стадиона не были проблемой для зрителей. Удалось организаторам и решить проблему с проходом на садион. Фанаты прибывали сильно заранее, и давки, к счастью, удалось избежать.

Робби, жги!

По традиции церемония открытия чемпионата мира, в отличии от Олимпиад, проходит компактно, но тоже дорого. Нашу готовил Илья Авербух, и в ней задействовали 800 человек. Всего в полчаса вместилось две песни Робби Уильямса, представление Кубка мира великим бразильским футболистом Роналдо, а Викторией Лопыревой официального мяча ЧМ-2018, успевшего побывать на Международной космической станции, парад флагов 32 стран-участниц, танец людей с перьями и появление российской оперной дивы Аиды Гарифуллиной на огромной жар-птице, совместную песню Уильямса с Гарифуллиной «Ангелы», и выступления официальных лиц…

Жар-птица на поле "Лужников".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И без того зеленое поле волонтеры в смешных нарядах покрыли зеленым полотном с изображением футбольных мячей, на сцене в виде футбольного мяча – гигантский футбольный мяч. На экране – космос, и знаменитые пианисты Юрий Башмет и Юрий Трифонов, исполняющие Чайковского. Дирижабль над стадионом и огненные всполохи на поле. Роналдо и Уильямс появляются из подтрибунного помещения.

«Позвольте мне развлечь вас», - надрывается британец. Да ради Бога! На то и чемпионат мира.

А вот и жар-птица с оперной дивой на спине. Здоровенная цветная штуковина поднимет крылья при помощи смешных человечков, а Аида поет волшебно, но очень быстро.

Робби Уильямс на сцене.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И снова Уильямс, теперь уже призывает «Feel», чувствовать. На поле – слово Love, любовь, конечно…

И вот уже «Ангелы» от Уильямса и Гарифуллиной и парад флагов. И слово Welcome на поле. Роналдно, волк Забивака (чем-то напоминающий Роналдо) и ребенок с номером 1 разыгрывают мяч под рев 80000 зрителей. И пока зеленое полотно убирают с поля, а сцену убирают подальше, Робби Уильямс выдает хит Rock DJ. Если участь, что столько звезд и номеров вместили всего в 15 минут, возможно это был самый один из самых дорогих концертов в мире. И да, спасибо, Робби! Это было мощно!

КАК ЭТО БЫЛО

Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 в России. Онлайн-трансляция

В Москве на стадионе "Лужники" открывается первый в истории нашей страны главный футбольный турнир мира (подробности)