2018-06-14T20:52:20+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Денис Черышев о двух голах в матче открытия ЧМ-2018: "Я даже и не мечтал о таком!"

Полузащитник сборной России провел отличный матч против Саудовской Аравии и был назван лучшим футолистом стартового поединка
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Денис Черышев забил два гола в матче открытия ЧМ-2018 по футболу.Денис Черышев забил два гола в матче открытия ЧМ-2018 по футболу.Фото: REUTERS
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Полузащитник испанского клуба "Вильярреал" был назван лучшим игроком первой игры чемпионата мира по футболу против Саудовской Аравии. Наш футболист забил два гола в ворота соперников, и вся команда победила со счетом 5:0.

- Денис, поздравляю. Опишите свои эмоции. Наверняка не ожидали, что так все получится. Что чувствуете?

- Ой, у меня даже слов нет, что могу сказать. Я просто рад, что команда выиграла и я помог команде. Рад за свою команду и свою семью. Они долго мучались моими травмами. Доволен, что все так вышло. Но останавливаться нельзя. В любой момент, когда расслабишься - тебя могут выгнать.

- Поздравляю вас. Сегодня реализовалась ваша мечта?

- Я ни о чем таком не мечтал. Почувствовал себя прекрасно, когда попал в заявку, но ни о чем таком я даже не мечтал.

- Большая трансформация сегодня. Что почувствовали, когда оказались вне стартового состава на игру?

- Ну, я всегда уважаю решение тренера. Я не имею права даже обижаться - тренер решит выпустит на минуту, надо выложиться на 100%. Рад, что попал в 23 на этот чемпионат мира. Хочется, чтобы команда дальше так играла.

- С победой, Денис! Такие голы просто важны в карьере. Они были и красивыми. Как вы можете оценить в своем личном рейтинге. Второй - как родилось решение так пробить, скажи?

- Нет, второй гол, как вы спрашиваете, получился после работы на тренировках. Я знал и верил, что Артем Дзюба выиграет этот мяч и я побежал на "второй момент". Он выиграл мяч головой и я дальше проконтролировал мяч и ударил.

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