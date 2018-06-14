Как в фан-зоне на Воробьевых горах поддерживали сборную России
Пока одни смотрели футбол на "Лужниках", другие - по телевизору, третьи отправились в фан-зону на Воробьевых горах, чтобы смотреть 14 июня первый матч Чемпионата мира по футболу.
- Там же затопчут, - говорили мне знакомые.
- Кто? Такие же любители футбола, как я? - говорила в ответ.
Фанат фаната, конечно, всегда поймет. Да, и о чем говорили знакомые - тоже понятно: толпы пьяных, драки, асфальт в пиве и облака от дыма сигарет. Похоже, что этот стереотип все еще уверенно держится в головах многих. Не без этого, но процент таких людей очень низкий, все же большинство идет просто смотреть футбол.
Уже в метро были слышны песни мексиканцев и крики "Россия". Идти к фан-зоне от станции "Воробьевы горы" минут 20, но кого это останавливало?
По дороге к фан-зоне на Воробьевых.Фото: Алиса ТИТКО
- Вам сколько лет? - спрашиваю и пожилого болельщика Аргентины.
- 72, я за сборной езжу везде, - говорит Эдуардо. - Вообще-то я приехал на матч Аргентина-Исландия, который 16-го июня на "Спартаке".
- А сегодня за кого будете болеть?
- За Россию, конечно.
Болеть за Россию спешили все: немцы, русские, бразильцы, французы.
- Фан-зона уже заполнена, обходите к зоне G, - скажут фанатам на входе.
- Далеко? - спрашиваю.
- Минут десять лесом.
На счет лесом - совсем не шутки, вдоль ограждений, по траве, сквозь деревья, фанаты ускоряли шаг. До матча оставалось 10 минут.
- Все. Уважаемые болельщики, фан-зона заполнена. Не пускаем, - скажут волонтеры.
- Что? Вы издеваетесь? Мы из Самары прилетели, - слышно из толпы.
- Пустите маму с ребенком.
- А может ей туда и не надо?
- Пускайте давайте. Мы что здесь смотреть на вас будем? Мы бы тогда дома по телевизору смотрели.
Фан-зона собрала тысячи любителей футбола.Фото: Алиса ТИТКО
До стартового свистка оставалось 5 минут и фанаты стали прорывать обороны Росгвардии, отодвигать металлические ограждения. Не по правилам, конечно, но правоохранительные органы лишь сказали: "Идите, только спокойно".
И вот он быстрый гол - на 12 минуте Головин передал на Жиркова после подачи с углового и там уже подхватил Газинский. Трибуны взорвались: "Г-О-Л!" Как чувствовали фанаты, когда прорывалисьв фан-зону. Поверить было сложно и во второй гол Дениса Черышева. Во время перерыва иностранцы стали чаще кричать "Россия" и "Congratulations" (ред. - на русском поздравляем).
Мобильная связь прерывалась, интернет перестал ловить. И те, кто планировали "встретимся там на месте", увы, этого сделать не смогли - сквозь тысячи людей непросто найти своих знакомых.
- Напоминаем, что вход в фан-зону со стороны Воробьевых гор закрыт, - напомнили со сцены.
В это же время пришло сообщение, что поезда метро проходят, не останавливаясь на станции "Воробьевы горы".
Первый день чемпионата мира прошёл в атмосфере праздника.Фото: Алиса ТИТКО
В фан-зоне и, правда, было тесновато. И тут речь уже шла не о 25 тысячах, а где-то о 40 тысячах фанатов. Пришли сюда целыми семьями, детей так много - всех их можно было увидеть на отцовских плечах.
- Команда Саудовской Аравии вообще не а рейтингах, мы обязаны были выиграть, - говорили болельщики после третьего гола Дзюбы.
И вот последние пять минут. Эмоции зашкаливали, все флаги России подняли в небо. И кричали "Победа". А ведь уже ничего не могло измениться. Но Россия смогла удивить - 4-й гол.
- Да, теперь точно никто не скажет, что наша победа в матче с Саудовской Аравии случайная. Пусть смотрят на счет - 4:0, - радовались болельщики.
- А-нет, 5:0!!!
- Головин лучший! Не продавайте его в Европу, - кричали из толпы.
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