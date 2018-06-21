2018-06-21T13:15:12+03:00
Экономические форумы в России в 2018 году

Определены даты проведения ПМЭФ-2019

Следующий Петербургский международный экономический форум состоится 6–8 июня 2019 года
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ПМЭФ 2019 состоится 6–8 июня.ПМЭФ 2019 состоится 6–8 июня.
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«ПМЭФ-2018 по многим показателям превзошел уровень предыдущих лет, ознаменовался рекордным количеством участников и подписанных соглашений. Совершенно очевиден потенциал его роста и укрепления в статусе ведущей мировой деловой площадки. Уверен, этот потенциал будет раскрыт в ходе работы над ПМЭФ-2019, и следующий Форум предоставит гостям и участникам еще больше деловых возможностей в атмосфере полного доверия», – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

ПМЭФ-2018 посетили более 17 тысяч участников из 143 стран. В рамках Форума было подписано 593 соглашения на общую сумму 2,625 триллиона рублей (не считая соглашений, сумма которых является коммерческой тайной). В ПМЭФ оруме приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится под патронатом президента Российской Федерации.

Официальный сайт мероприятия www.forumspb.com.

Организатором ПМЭФ-2019 является Фонд Росконгресс – социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

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