2018-06-16T15:01:00+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

В Москве тысячи исландских болельщиков пришли в парк «Зарядье» и прокричали «Ху»

Таким образом жители Исландии настраивают свою сборную на победу [фото, видео]
Павел КЛОКОВkp_ru_msk
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Тысячи исландских болельщиков пришли в парк «Зарядье».Тысячи исландских болельщиков пришли в парк «Зарядье».Фото: Абылай САРАЛАЕВ
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Такое ощущение, что они уже победили. Причём не только Аргентину, но и других участников группы - Хорватию и Нигерию. Никакого страха. Никакого сомнения.

- Айленд бэст! - сообщила мне женщина в футболке с фамилией Jonasson (защитник сборной Исландии).

Я вежливо кивнул.

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Исландцы распевают песни в парке Зарядье впредверии матча Аргентина-Исландия
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Такого количества людей в синей форме мне видеть не приходилось. В Москву прилетело четыре тысячи болельщиков, половина из них пришли в парк «Зарядье», чтобы поддержать свою команду перед важнейшим матчем со сборной Аргентины.

В компании болельщиков ограничений нет и рады любому фанату. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В компании болельщиков ограничений нет и рады любому фанату.Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Была мысль, провести день болельщика в фан-зоне, но добираться оттуда до стадиона «Спартак» сложнее и дольше, - рассказала мне представитель министерства иностранных дел Исландии Тури Бьерк Бьергвинсдоттир. - Куда приятнее собраться бок о бок с московским Кремлём. Здесь столько красивых мест. Лично я обязательно вернусь в Москву уже после чемпионата. И думаю, не только я.

Атмосфера добра чувствуется в каждой улыбке. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Атмосфера добра чувствуется в каждой улыбке.Фото: Абылай САРАЛАЕВ

За полчаса до начала мероприятия лавки большого амфитеатра были практически пустые. И, казалось, что знаменитое «ху!» не прозвучит также грозно, как на стадионе. Но исландцы оказались очень пунктуальными. И явились в парк огромной толпой за пять минут до первого выступления. Молодёжь, пенсионеры, дети, беременные женщины... В компании болельщиков ограничений нет и рады любому фанату.

В Москву прилетело четыре тысячи болельщиков, половина из них пришли в парк «Зарядье» Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Москву прилетело четыре тысячи болельщиков, половина из них пришли в парк «Зарядье»Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Перед ними на сцене выступили музыканты Фридрик Дор и Йон Йонсон. Словно на трибунах, они заводили толпу и просили подпевать. А потом ударили в барабан и прокричали:

Ху!!

Мне послышалось страшное. Но уже через несколько секунд исландцы хлопнули в ладони и повторили:

Ху!!

Затем снова удар в барабан. И та же кричалка. Затем ещё. И ещё. И все быстрее, быстрее... Через минуту болельщики скандировали, как викинги перед боем:

Ху-ху! Ху-ху! Ху-ху!

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Исландские викинги в и их знаменитое 'Ху' в парке Зарядье
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Ещё чуть-чуть и кожа барабана должна была лопнуть. Но нет. Дальше пошла волна. Музыканты дирижировали со сцены синей толпой. А болельщики вскакивали по очереди и орали:

Оле! Оле! Оле!

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Исландское 'Ху'. Парк Зарядье
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- Ху!! - Затем снова удар в барабан. И та же кричалка. Затем ещё. И ещё. И все быстрее, быстрее... Через минуту болельщики скандировали, как викинги перед боем: Ху-ху! Ху-ху! Ху-ху! Фото: Абылай САРАЛАЕВ

- Ху!! - Затем снова удар в барабан. И та же кричалка. Затем ещё. И ещё. И все быстрее, быстрее... Через минуту болельщики скандировали, как викинги перед боем: Ху-ху! Ху-ху! Ху-ху!Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В общем было полное ощущение, что матч уже начался.

Были среди зрителей и несколько человек в аргентинской форме. У каждого на спине фамилия Месси. То ли засланные казачки, то ли другой футболки не нашлось. Но в любом случае, никто из викингов не сказал в их сторону плохого слова. Атмосфера добра чувствуется в каждой улыбке.

Перед ними на сцене выступили музыканты Фридрик Дор и Йон Йонсон. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Перед ними на сцене выступили музыканты Фридрик Дор и Йон Йонсон.Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Мы будем веселиться, какое бы место ни заняли, - рассказал мне исландский болельщик по имени Эльмар. - Потому что чемпионат мира - это огромный праздник. Не только для фанатов, но и вообще для всех.

Напомним, матч Аргентина-Исландия пройдёт в 16.00 на стадионе «Спартак» сегодня 16-го июня.

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Болельщики сборной Исландии гуляют в Зарядье
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Аргентина - Исландия: прямая онлайн-трансляция

Первая игра Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу в России! Один из лучших футболистов мира начнет свои выступления в нашей стране, выйдя на газон стадиона "Спартак" (подробности)

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