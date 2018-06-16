Аргентина - Исландия 16 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата мира по футболу 2018

СЕГОДНЯ 00:00 2018-06-15T14:32:47+03:00

Лионель Месси начинает свои выступления на чемпионате мира по футболу. Фото: REUTERS

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Первая игра Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу в России! Один из лучших футболистов мира начнет свои выступления в нашей стране, выйдя на газон стадиона "Спартак". Год назад тут играл на Кубке Конфедераций Криштиану Роналду и обыграл Россию 1:0 в группе. Сейча же Лео будет биться со своей командой против сборной-открытия последних лет - Исландии. "КП" рассказывает о ключевых моментах матча Аргентина - Исландия.

Статистика личных встреч Аргентина - Исландия 16 июня 2018

Команды Аргентины и Исландии еще ни разу не играли между собой на уровне сборных.

Прогнозы на матч Аргентина - Исландия 16 июня 2018

Аргентинцы - фаворит матча против команды Исландии. Однако "викинги" наверняка смогут преподнести сюрприз.

Трансляция матча Аргентина - Исландия 16 июня 2018

Трансляция матча Аргентина - Исландия 16 июня 2018 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 16:00 по московскому времени.