Аргентина - Исландия 16 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата мира по футболу 2018
Первая игра Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу в России! Один из лучших футболистов мира начнет свои выступления в нашей стране, выйдя на газон стадиона "Спартак". Год назад тут играл на Кубке Конфедераций Криштиану Роналду и обыграл Россию 1:0 в группе. Сейча же Лео будет биться со своей командой против сборной-открытия последних лет - Исландии. "КП" рассказывает о ключевых моментах матча Аргентина - Исландия.
Статистика личных встреч Аргентина - Исландия 16 июня 2018
Команды Аргентины и Исландии еще ни разу не играли между собой на уровне сборных.
Прогнозы на матч Аргентина - Исландия 16 июня 2018
Аргентинцы - фаворит матча против команды Исландии. Однако "викинги" наверняка смогут преподнести сюрприз.
Трансляция матча Аргентина - Исландия 16 июня 2018
Трансляция матча Аргентина - Исландия 16 июня 2018 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 16:00 по московскому времени.
Аргентина - Исландия .