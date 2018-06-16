СМИ: Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться в Европе в июле

СЕГОДНЯ 07:57 2018-06-16T07:58:07+03:00

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Президент США Дональд Трамп може провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным уже в июле. Переговоры, вероятно, состоятся в Европе, однако точное место их проведения неизвестно.

Как сообщает газета The Washington Post, в следующем месяце Трамп буде находиться в Европе, где 11-12 июля примет участие в саммите НАТО в Брюсселе. При этом в пятницу хозяин Белого дома заявил журналистам, что «вполне возможно» проведет встречу с Путиным этим летом, напоминает издание.

О заинтересованности Трампа во встрече с Путиным стало известно после телефонного разговора президентов в марте этого года. Однако источники газеты утверждают, что американский лидер в частном порядке просил помощников организовать встречу с главой российского государства еще в ноябре 2017 года, после саммита АТЭС в Дананге.

«После той их беседы президент сказал, что хочет пригласить Путина в Белый дом. Мы проигнорировали эту просьбу», - цитирует газета представителя администрации США.

Издание пишет, что тогда против встречи с Путиным выступили члены Совета национальной безопасности при президенте США. «Они решили: «Давайте подождем и посмотрим, поднимет ли он (Трамп) опять этот вопрос», - рассказал источник газеты.

Помощники Трампа продолжают сомневаться в целесообразности встречи с российским лидером в данный момент. Такие переговоры могли бы помочь урегулировать разногласия по Украине, Сирии и вопросам кибербезопасности. Но в Госдепартаменте считают, что проводить такой саммит преждевременно с учетом отсутствия прогресса даже в менее значимых вопросах.

«Лично я не хотел бы, чтобы мой президент оказался на встрече, где ему пришлось бы говорить о дипломатических дачах или о ситуации с численностью сотрудников в посольствах. Необходимо проделать большую работу перед проведением подобной встречи», - заявил WP представитель Госдепартамента.